रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति के विदाई समारोह में ABVP कार्यकर्ताओं का हंगामा, हुई धक्का-मुक्की

जागरण संवाददाता, बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कृष्ण पाल सिंह के कार्यकाल की समाप्ति से एक दिन पहले रविवार को उनके विदाई समारोह के दौरान अचानक हंगामे की स्थिति बन गई। प्लेसमेंट सेल के सभागार में शिक्षक संघ का कार्यक्रम चल रहा था, तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी।

नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच तीखी बहस हो गई। माहौल तनावपूर्ण होता देख शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी कुलपति प्रो. कृष्ण पाल सिंह को सभागार से बाहर ले जाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने हालात संभाल लिए और कोई गंभीर अप्रिय घटना नहीं हुई।

प्रो. कृष्ण पाल सिंह का कार्यकाल 31 अगस्त को होगा पूरा एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में प्रस्तावित अटल सभागार के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने बीते वर्ष आंदोलन के दौरान परिषद कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी उठाई।