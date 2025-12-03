आपका स्वास्थ्य अब सिर्फ 14 अंकों की दूरी पर! हर डॉक्टर को मिनटों में दिखाएं पूरी मेडिकल हिस्ट्री

अनूप गुप्ता, जागरण, बरेली। प्रत्येक की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट आनलाइन रहें और वह इससे वह किसी भी चिकित्सक को अपनी मेडिकल हिस्ट्री दिखाकर इलाज करा सके, इसके लिए सभी की आभा आइडी बननी है। स्वास्थ्य विभाग ने यहां सर्वे किया था तो 44 लाख से ज्यादा लोगों को सूचीबद्ध किया गया था। इन सभी को विभागीय सहायता या खुद भी यह आइडी बनवानी है। इसमें करीब 27 लाख लोगों की यह आइडी बनाई जा चुकी है।

अभी तकरीबन 17 लाख लोग बाकी है, जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि मार्च तक इनकी आइडी भी तैयार करा ली जाएगी। आभा कार्ड को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ही लांच किया गया है। यह एक तरह का हेल्थ कार्ड है। इसमें कोई भी व्यक्ति 14 नंबर वाला कार्ड तैयार कराकर इसे मेडिकल रिकार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस कार्ड के नंबर से आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का फायदा भी उठाया जा सकता है। आभा आइडी प्रत्येक व्यक्ति को तैयार करनी है। स्वास्थ्य विभाग ने जब आशाओं के जरिये सर्वे कराया था तो उस 44 लाख लोगों को चिह्नित किया गया था। इसे ही लक्ष्य मानकर इतने ही लोगों की यह हेल्थ आइडी बनाने की कवायद की जा रही है।

बड़ी संख्या में लोग इस आइडी को बनवाने में कतरा रहे हैं। इससे उनकी स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट इस आइडी के जरिये आनलाइन नहीं हो पा रही है। जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस आइडी को बनवाने के लिए किसी को कभी भी जरूरत पड़ने पर वह अपनी मेडिकल हिस्ट्री को बड़ी आसानी से चिकित्सक को दिखा सकता है। इससे उसके इलाज में काफी आसानी होगी।

पर्चा काउंटर पर लाइन लगाने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा अस्तपालों में ओपीडी के लिए अभी मरीजों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इससे उनका समय काफी खराब होने के साथ असुविधा भी झेलनी पड़ती है। जबकि आभा आइडी बनने के बाद कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से आनलाइन पर्चे बनवा सकता है। जिससे उसे लाइन लगाए बगैर सीधे ओपीडी की सुविधा मिल सकेगी।

जिला अस्पताल में अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के पर्चे बनवाए जा रहे हैं। हालांकि यहां आनलाइन पर्चा बनवाने का भी काउंटर संचालित हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के साथ ही अभियान चलाकर उनकी आइडी भी बनवाई जा रही है।

आभा आइडी बनवाने से ये मिलेंगे फायदे इससे बीमा योजनाओं व सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। अधिकतर सरकारी अस्पतालों में बिना लाइन में लगे ओपीडी पर्ची भी बना सकते हैं। पूरे भारत में सत्यापित डाक्टरों, अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाप्रदाताओं को आभा हेल्थ आइडी कार्ड देकर उनसे सभी मेडिकल रिकार्ड जैसे लैब रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, अस्पताल के भर्ती एवं डिस्चार्ज के विवरण, एमआरआई रिपोर्ट आदि साझा कर सकेंगे।