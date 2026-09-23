नींद में चलने की बीमारी बनी आफत! रात के अंधेरे में चलती ट्रेन से अचानक नीचे गिरी बच्ची, RPF की मुस्तैदी से बची जान

जागरण संवाददाता, बरेली। लालकुआं एक्सप्रेस (15061) से 10 वर्षीय बच्ची बुधवार रात भोजीपुरा स्टेशन से कुछ दूर आगे चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों ने बच्ची को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद स्वजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

नेकपुर, सुभाषनगर निवासी रामबती बुधवार रात अपनी 10 वर्षीय नातिन को किच्छा स्थित घर छोड़ने जा रही थीं। इसी दौरान भोजीपुरा स्टेशन से आगे बच्ची ट्रेन से नीचे गिर गई।

स्वजन के अनुसार, बच्ची को नींद में चलने की दिक्कत है। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों ने बच्ची को तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया।

जीआरपी सिटी बरेली के प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

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