बाराबंकी के विप्रज निगम भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल, जापान में एशियाई खेलों में दिखाएंगे फिरकी का जादू
Vipraj Nigam: बीसीसीआइ ने चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह विप्रज निगम को टीम में शामिल किया है।
HighLights
चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह उत्तर प्रदेश के विप्रज भारतीय टी-20 टीम में शामिल
जापान के नागोया में 28 सितंबर से एशियाई खेलों में क्रिकेट के मुकाबले
वी राजा, बाराबंकी। महान हाकी खिलाड़ी केडी सिंह‘बाबू’ के जिले के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां के विप्रज निगम को भारतीय पुरुष टी-20 क्रिकेट टीम में जगह मिली है। विप्रज 28 सितंबर से जापान के नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
बीसीसीआइ ने चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह विप्रज निगम को टीम में शामिल किया है। जिले के विप्रज निगम के टीम इंडिया में चयन की खबर मिलते ही जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों में हर्ष है।
विप्रज को एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की अगुवाई में खेलने का मौका मिलेगा। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह जैसे प्रमुख खिलाड़ी भी शामिल हैं। बाराबंकी के स्थानीय क्रिकेटर का मुख्य भारतीय टीम में चयन जिले के क्रिकेट इतिहास की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
पीएसी मैदान में खिलाड़ियों ने मनाया जश्न
टीम इंडिया में चयन की खबर मिलते ही पीएसी मैदान में अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों में उत्साह छा गया। साथी खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को बधाई दी और विप्रज की उपलब्धि पर खुशी जताई। विप्रज के कोच सरवर नवाब ने कहा कि विप्रज को उसके लगातार शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्होंने कहा, हम सभी इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार विप्रज का टीम इंडिया में खेलने का सपना पूरा हुआ है।
बड़े खिलाड़ियों के विकेट लेकर बनाई पहचान
आइपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए विप्रज ने अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई। उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या समेत कई बड़े खिलाड़ियों के विकेट लेकर सुर्खियां बटोरीं। इसके बाद उनका चयन श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए टीम में हुआ, जहां उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से प्रभाव छोड़ा।
पुडुचेरी में 11 अक्टूबर को आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए भी उनका चयन हो चुका है। विप्रज के साथी खिलाड़ी आदित्य अग्रवाल, अपूर्व विक्रम सिंह और सौरभ सिंह ने कहा कि विप्रज ने अपनी मेहनत और प्रदर्शन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है।