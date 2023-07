एंबुलेंस से जिला अस्पताल जाते समय मरीज भी डरते रहते हैं। बीच में यह कहां धोखा दे जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। खटारा होने के कारण मरीज को लेकर जिला अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस चालक और ईएमटी भी सहमे रहते है। इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डा. आरसी वर्मा का कहना है कि जो एंबुलेंस खराब हैं उनको सही कराने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

Barabanki : एंबुलेंस की टूटी सीटें, खिड़की मरीजों को बना रहीं बीमार

संवादसूत्र, निंदूरा, (बाराबंकी) : सीएचसी में संचालित हो रहीं 102 एंबुलेंस मरीजों को राहत के बजाए बारिश मे मुसीबत दे रही हैं। टूटा हुआ गेट रस्सी से बांध कर रोका गया है। टूटे हुए शीशों से अंदर जाती हवा व पानी मरीजों को और बीमार बना रही है। वही टूटी हुई लाइट व सायरन लाइटें एम्बुलेंस की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है। सीएचसी पर 108 की दो व 102 की चार एंबुलेंस संचालित हैं। सीएचसी घुंघटेर से संचालित 102 एंबुलेंस पूरी तरह से जर्जर हो गई। 102 एंबुलेंस को गांव से पीएचसी और सीएचसी से रेफर होने वाले मरीजों को जिले तक भेजा जाता। जबकि इस एंबुलेंस के शीशे टूटे हुए हैं। बारिश के इस मौसम में हवा पानी की फुहारें अंदर जाती रहती है, जो मरीजों का स्वास्थ्य और खराब कर रही है। एंबुलेंस में मरीजों को लिटाने और उनके तीमारदारों के बैठने के लिए बनी सीटें टूट गई हैं। पर्दे फट गए हैं। पीछे का लाकर भी काम नहीं करता है। जोकि रस्सी के सहारे बांध कर रोका गया है। चलती एंबुलेंस में कब रस्सी टूटकर पीछे का दरवाजे खुल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं एंबुलेंस की टूटे हुए इडीगेटर व सायरन लाइटें रात में गंभीर मरीजों को ले जाने में इसकी गति में अवरोधक बन रही है। जिसके चलते मरीजों राहत के बजाय मुुुसीबतें झेलनी पड़ रही है। एंबुलेंस से जिला अस्पताल जाते समय मरीज भी डरते रहते हैं। बीच में यह कहां धोखा दे जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खटारा होने के कारण मरीज को लेकर जिला अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस चालक और ईएमटी भी सहमे रहते है। इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डा. आरसी वर्मा का कहना है कि जो एंबुलेंस खराब हैं उनको सही कराने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

Edited By: Mohammed Ammar