कैसे हो हृदय रोगी का इलाज, यूपी के सभी जिलों में हृदय रोग चिकित्सकों की तैनाती का नियम ही नहीं

नरेन्द्र मिश्र, जागरण, बाराबंकी : उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती का प्रविधान नहीं है। भले ही यह बेहद चौंकाने वाली जानकारी है, लेकिन है सौ प्रतिशत सही। भीषण ठंड के मौसम में कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामले भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के 75 में से चुनिंदा जिलों के सरकारी अस्पतालों में ही हृदय रोग विशेषज्ञ मिलेंगे, क्योंकि ‍उत्तर प्रदेश में इनको सभी जिलों में तैनात करने का प्रविधान ही नहीं है।

उत्तर प्रदेश की चिकित्सा सेवा में प्रदेश के सभी जिलों में हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती न होने का चौंकाने वाला नियम सामने आया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से जिलों में समुचित चिकित्सा सेवा का दावा तो किया जाता है, लेकिन जिले के अस्पतालों में एक भी हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती का प्रविधान नहीं है।

नतीजतन बढ़ते हृदय रोगियों को निजी अस्पतालों में जाना मजबूरी है। जिला चिकित्सालय और 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालयों में भी हृदय रोग के चिकित्सक नहीं हैं। जिला अस्पताल की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर स्वास्थ्य निदेशालय ने स्पष्ट किया कि जिला चिकित्सालयों में हृदय रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं होती है।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, डॉ रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि जिला अस्पतालों व संयुक्त चिकित्सालयों में हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती का कोई प्रविधान नहीं है। सरकार तो सभी जिलों में मेडिकल कालेज बनवा रही है, इन मेडिकल कालेजों में हृदय रोग विशेषज्ञ के पद हैं। सभी जिलों में मेडिकल कालेज बन जाने पर मरीजों को अपने ही जिले में हृदय रोग विशेषज्ञ की सेवाएं मिलने लगेंगी। जिला अस्पतालों में हृदय रोग विशेषज्ञ तैनात करने की अभी कोई योजना नहीं है।

निजी अस्पतालों को मिल रहा लाभ लगभग 40 लाख से अधिक की आबादी वाले जिलों के सरकारी अस्पतालों में हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती न होने से सीधा फायदा निजी अस्पतालों को मिल रहा है। ग्रामीणांचल के हृदय रोगियों को उपचार तो दूर सलाह भी अस्पतालों में नहीं मिल पाती है। जिला अस्पतालों से हृदय रोगियों को या तो रेफर कर दिया जाता, या फिर फिजीशियन उनको गैस चढ़ने की संभावना जताकर सामान्य दवा देकर वापस भेज देते।

रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हृदय रोगियों के साथ यह प्रक्रिया बाराबंकी समेत अधिसंख्य जिलों में अपनाई जा रही है। कोविड के बाद ग्रामीणांचल में हृदय रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। पहले तो लोगों को हृदय रोगी होने का पता ही नहीं चल पाता और जब हार्ट अटैक आता तो अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक के न होने से समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाता।

एफआरयू व सीएचसी ही नहीं जिला अस्पताल में भी हृदय रोग के प्राथमिक उपचार की भी यथोचित व्यवस्था नहीं है। जिला अस्पतालों में हृदय रोग की जांच के लिए टूडी ईको मशीन भी है, लेकिन रोगियों की जांच नहीं हो पाती है।

ओपीडी ठप जिला अस्पताल में हृदयरोग विभाग की ओपीडी 31 दिसंबर 2022 से बंद है। ओपीडी में नित्य 200 हृदय रोग के मरीज आते। ब्लड प्रेशर व हाइपरटेंशन के औसतन 30 मामले रोजाना जिला अस्पताल में आते हैं, जो रेफर हो जाते।