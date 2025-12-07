Language
    डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सिर में टकराने वाला लिंटर तोड़ा गया, मतदाताओं को जागरूक करने पहुंचे थे पंचायत भवन

    By Vikas Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मतदाताओं को जागरूक करने बाराबंकी में एक पंचायत भवन पहुंचे थे, जहां उनके सिर में एक लिंटर टकरा गया। इस घटना क ...और पढ़ें

    डिप्टी सीएम के सिर में टकराने वाला पंचायत भवन का लिंटर तोडा गया।

    संवादसूत्र जागरण हरख (बाराबंकी)। नानमऊ गांव के पंचायत भवन में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सिर में टकराने वाला लिंटर रविवार को तोड़ दिया गया। प्रधान सुधीर पटेल ने कहा कि डिप्टी सीएम हमारे गांव के अतिथि थे यहां उन्हें चोट लगे गांव के लोग ऐसा सहन नहीं कर सकते।

    6 दिसंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यों के प्रति कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जागरूक करने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक नानमऊ के पंचायत भवन में पहुंचे थे।

    कार्यक्रम समापन के बाद लोगों के आग्रह पर जलपान के लिए डिप्टी सीएम पंचायत भवन के अंदर कमरे में जा रहे थे। इसी दौरान उनका सिर छत की दीवार लिंटर में टकरा गया था। अचानक सिर टकराने से वह लड़खड़ा गए थे लेकिन खुद को संभाल लिया था।

    नानमऊ के प्रधान सुधीर पटेल ने बताया की छत के जिस लिंटर से डिप्टी सीएम का सिर टकराया था वह नीचा था। गांव के कुछ लोगों ने लिंटर में उप मुख्यमंत्री का सिर टकराते देख लिया था, इससे सभी दुखी थे।

    ग्रामीणों की सहमत के बाद प्रधान ने भाजपा नेता गुरमीत सिंह एडवोकेट, सुबोध कुमार, संजय धीमान सहित अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में दूसरे दिन लिंटर को तोडवा दिया गया।