SIR in UP: एसआईआर में टाप-3 में पहुंचा बाराबंकी, तेज डिजिटाइजेशन की आयोग ने की सराहना

संवाद सूत्र, बाराबंकी। गहन मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है। इसमें बाराबंकी यूपी में टाप थ्री में आया है, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सराहना की है। औरैया, फतेहपुर के बाद बाराबंकी का नाम है, जहां पर लगभग 82 प्रतिशत से अधिक डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जिले में छह विधानसभा क्षेत्रों में 2695 मतदान स्थल हैं, जहां पर 23 लाख 31 हजार 649 मतदाता हैं। 19 लाख वोटरों का आवेदन चुनाव आयाेग की साइट पर फीड हो चुका है। चार लाख वोटराें का और डिजिटाइजेशन होना बाकी है, जिसमें मृतक, डुप्लीकेट, अनुउपलब्ध डाटा, शिफ्टेड जैसे लगभग दो लाख वोटर मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं।

मंगलवार की सुबह नौ बजे जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने आनलाइन वीडियो कान्फ्रेसिंग की, जिसमें बताया कि चुनाव आयोग ने बाराबंकी में हो रहे कार्यों की सराहना की है। 11 दिसंबर तक डिजिटाइजेशन होने की तिथि है, उससे पहले ही कार्य का पारदर्शी पूर्वक पूरा करना है।

इस बैठक में जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। अपर जिला अधिकारी निरंकार सिंह ने बताया कि जिला टाप थ्री में है, लगातार प्रयास से जिले की प्रगति ठीक हुई है। 500 बीएलओ होंगे सम्मानित, चार को मिला प्रशस्ति पत्र जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने मंगलवार को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम चार बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। इन बूथ लेवल अधिकारियों ने सबसे पहले 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन तथा 90 प्रतिशत से अधिक मैपिंग का कार्य पूर्ण किया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि 2595 में से 500 बीएलओ सम्मानित होंगे। यह अभियान जनसहभागिता पर आधारित है। इसलिए आवश्यक है कि बीएलओ घर-घर संपर्क के दौरान आमजन को अभियान के लाभों और उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराएं, ताकि अधिकतम सहयोग प्राप्त हो सके।