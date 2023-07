Road Accident : तो ऐसे तो नहीं रुकेगा हाईवे पर मौत का सफर; पुलिस डाल रही एनएचएआइ की गलतियों पर पर्दा

प्रभारी निरीक्षक पांडेय अब यह कहने में भी तनिक भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि जो तहरीर मुकदमें के लिए उन्होंने ही संजीव पाल से लिखवाई थी उसकी जांच एक बाद भी पूरी नहीं कर सके हैं। एसपी दिनेश कुमार सिंह भी इस मामले में खुलकर कुछ बोलना नहीं चाह रहे। उनकी बातों से लगता है कि एनएचआइ का रोलर मानों कानून को दबाने में कामयाब हो गया है।

तो ऐसे तो नहीं रुकेगा हाईवे पर मौत का सफर; पुलिस डाल रही एनएचएआइ की गलतियों पर पर्दा

प्रेम अवस्थी, बाराबंकी : उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर आए दिन हादसे होते हैं, जिन पर सुरक्षित यात्रा के लिए हम भारी भरकम धनराशि टोल टैक्स के रूप में अदा करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच- 28-सी (गोंडा बहराइच मार्ग) जिसे हम बौद्ध पथ के नाम से भी जानते हैं। बिना डिवाइडर की इस सड़क पर भी टोल टैक्स चुकाकर लोग मौत का टिकट कटा रहे हैं, पर पुलिस मौत के जिम्मेदार अधिकारियों पर हाथ डालने से कतरा रही है। राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की किन गलतियों की वजह से अनचाहे हादसे होते हैं, इसके बारे में सजग करने वाले यातायात पुलिस कर्मियों के सुझावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। उन्हें सिर्फ कमियों को टटोलकर बताने के लिए बुलाया जाता है। गलतियों के सबूत एकत्र करने के बाद उनका सौदा करने से भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी नहीं चूकते। जिले के रामनगर क्षेत्र में चार जून को हुए एक सडक हादसे में एक ट्रेलर (ट्रक) चालक व दो बाइक सवारों की मौत का मामला इसका ज्वलंत उदाहरण है। हादसा किन कारणों व किसी लापरवाही से हुआ यह जानने के लिए रामनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक सुरेश पांडेय ने अवकाश के दिन भी यातायात उप निरीक्षक संजीव पाल को घटना स्थल पर बुलाया था। संजीव पाल ने हादसे का जिम्मेदार तथ्यों व तर्कों के साथ एनएचआइ के इंजीनियर को ठहराया। प्रभारी निरीक्षक ने संजीव पाल से ही हादसे के जिम्मेदार एनएचएआइ इंजीनियर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर मांगी। संजीव पाल ने तहरीर दे दी और मुकदमा दर्ज होने का इंतजार करने लगे। लेकिन प्रभारी निरीक्षक का रवैया बदल गया। संजीव पाल ने यह बात उच्चाधिकारियों को बताई तो उनका तबादला पीएसी में कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक पांडेय अब यह कहने में भी तनिक भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि जो तहरीर मुकदमें के लिए उन्होंने ही संजीव पाल से लिखवाई थी उसकी जांच एक बाद भी पूरी नहीं कर सके हैं। एसपी दिनेश कुमार सिंह भी इस मामले में खुलकर कुछ बोलना नहीं चाह रहे। उनकी बातों से लगता है कि एनएचआइ का रोलर मानों कानून को दबाने में कामयाब हो गया है।

