    राजकमल पैलेस में सजेगी कविता-शायरी की एक शाम, काव्योत्सव में प्रसिद्ध रचनाकारों का होगा संगम

    By Vikas Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    राजकमल पैलेस में एक काव्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कविता और शायरी की एक शानदार शाम होगी। इस कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध रचनाकार अपनी कला का ...और पढ़ें

    सजेगी कविता-शायरी की एक शाम।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। कविता और शायरी की एक शाम रविवार को सत्यप्रेमीनगर के राजकमल पैलेस में सजेगी। दैनिक जागरण की ओर से आयोजित इस कवि सम्मेलन में काव्य के विभिन्न रसों की वर्षा में श्रोता सराबोर होंगे। शाम करीब छह बजे से प्रारंभ होने वाले इस काव्योत्सव में हास्य, व्यंग्य, श्रृंगार और वीर रस के प्रसिद्ध रचनाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

    हास्य रस की रचनायें श्रोताओं को गुदगुदाएंगी, वहीं व्यंग्य क्षणिकाएं समाज की विसंगतियों पर प्रहार करेंगी। श्रृंगार रस के गीतों पर श्रोता झूमेंगे तो वीर रस की कविताएं उन्हें रोमांचित करेंगी। सिंकदरामऊ के डॉ. विष्णु सक्सेना एक बार फिर गीतों की लंबी श्रृंखला लेकर आ रहे हैं।

    कानपुर के सुप्रसिद्ध कवि डॉ. सुरेश अवस्थी व्यंग्य क्षणिकाओं से श्रोताओं पर छाप छोड़ेगें। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध कवि दीपक दनादन हास्य व्यंग्य की रचना व गोरखपुर के शायर कलीम कैशर मोहब्बत की शायरी पेश करेंगे।

    अयोध्या की पूजा मिश्रा यक्ष काव्य रचनाओं को, वहीं बाराबंकी के कवि शिव कुमार व्यास वीर रस की कविताओं से समां बांधेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपी अर्पित विजयवर्गीय करेंगे।

    इन लोगों को रहेगा सहयोग

    बोर्डिंग स्कूल आवासीय शिवराम सिंह इंटर कॉलेज, जैदपुर रोड, युगांतर इंटर कॉलेज झरसवां, सेंट्रल एकेडमी बाराबंकी, डॉ. सतीश चंद्रा सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आलापुर, डॉ. केएनएस मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी, अग्रवाल ब्रदर्स हैदरगढ़ (डीलर इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड), बीआरजी पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज , सूरतगंज, बाबा गुरुकुल एकेडमी गोंडा रोड, पल्हरी, गोल्डन ब्लाजम इंपीरियल रिजोर्ट, बालाजी का बचपन बाराबंकी, युगांतर विद्या मंदिर फतेहपुर, नगर पंचायत दरियाबाद, नगर पंचायत बेलहरा, नगर पंचायत रामसनेहीघाट, नगर पंचायत सिद्धौर, नगर पंचायत टिकैतनगर शामिल हैं।