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    लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में ही गुणवत्ताहीन काम नहीं, पीएनसी बाराबंकी में तो पी गई घरों के नल का पानी

    By Prem Shankar Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 06:39 PM (IST)

    Barabanki News: हरख ब्लाक के बरेहटा गांव को कंपनी ने पेयजल आपूर्ति से अच्छांदित दिखाया है। जल निगम की वेबसाइट पर भी विवरण उपलब्ध है। बरेहटा गांव में 2 ...और पढ़ें

    HighLights

    1. लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे का निर्माण में धांधली करने वाली पीएनसी का हाल

    2. पीएनसी इंफ्राटेक अपने संयुक्त उद्यम के तहत (पीएनसी-एसपीएमएल-जेवी) 336 परियोजनाओं के 630 गांवों कर रही काम

    3. पीएनसी जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल योजना में भी जमकर की मनमानी

    4. 116 गांवों में पूरी तरह जलापूर्ति का दावा, शेष टेस्टिंग में बदहाल

    5. गांवों में खोदी की सड़कों की भी नहीं कराई जा रही मरम्मत

    प्रेम अवस्थी, बाराबंकी। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे के निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद यदि कहा जाए कि पीएनसी एक्सप्रेस-वे का मसाला खाकर घरों का पानी भी पी गई तो कुछ गलत न होगा।

    लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे के निर्माण करने वाली पीएनसी के पास 630 गांवों में 336 परियोजनाओं के जरिए हर घर में नल से जल पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इनमें से 116 गांवों में पूरी तरह टंकी बनाकर और पाइप लाइन बिछाकर हर घर में पानी पहुंचाने का दावा है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। इसके लिए हरख ब्लाक और सिद्धौर ब्लाक के कुछ गांवों की जमीनी हकीकत इनके दावों की पोल खोल रही है।

    एक्सप्रेस-वे का घटिया निर्माण करने वाली इस कंपनी पर जिले के 630 गांवों में 336 परियोजनाओं के जरिए हर घर में नल से जल पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इनमें से 116 गांवों में पूरी तरह टंकी बनाकर और पाइप लाइन बिछाकर हर घर में पानी पहुंचाने का दावा है। लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग है। इसके लिए हरख ब्लाक और सिद्धौर ब्लाक के कुछ गांवों की जमीनी हकीकत इनके दावों की पोल खोलती है।

    हरख ब्लाक के बरेहटा गांव को कंपनी ने पेयजल आपूर्ति से अच्छांदित दिखाया है। जल निगम की वेबसाइट पर भी विवरण उपलब्ध है। बरेहटा गांव में 235 घरों को अच्छादित करने का दावा है मगर हकीकत में आधे भी घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। टोटियां जरूर घरों के सामने लगी हैं। कई जगह पाइप लाइन टूटी है, उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं। पूर्व प्रधान राम प्रसाद, रामफेरन, तुलसी और ऊदल का कहना है कि पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी ठीक से नहीं की गई। इससे आवागमन में परेशानी होती है।

    सिद्धौर ब्लाक के बीबीपुर गांव में भी यही हाल है। यहां 476 घरों में पानी पहुंचाने का दावा है, लेकिन हकीकत अलग है। मांदूपुर गांव में कौरहा पुरवा जाने वाले मार्ग पा पाइप लाइन टूटी होने से पानी बर्बाद होता है, लेकिन घरों तक बहुत कम पहुंचता है।

    खबरें और भी

    नल में टोंटी ही नहीं, पाइप शो-पीस

    सिद्धौर ब्लाक के मांदूपुर कटरा गांव में सड़क किनारे बने घर के सामने लगे टोंटी विहीन नल को पड़के हुए सीतारानी का दो वर्षीय पौत्र बैठा और खाली बाल्टी मुंह चिढ़ाती दिखी। नल में पानी आता कि नहीं? पूछते ही सीतारानी नाराज हो गईं, बोली दोबारा पूछा तो नल उखाड़कर फेंक दूंगी। फिर उल्टा सवाल पूछा कि जब टोंटी ही नहीं है तो पानी आने का सवाल ही कहां उठता। हाथ उठाकर 200 मीटर दूर लगे हैंडपंप को दिखाते हुए बोली कि वहां पानी लाती हूं।
    गांव की सीतारानी अकेली नहीं हैं, जिनके घर के सामने नल तो लग गया पर जल नहीं आ रहा। रसूलाबाद-बिहारीलाल गांव में पानी टंकी का निर्माण दो वर्ष से अधूरा है। पंप हाउस बना है, सोलर प्लांट लगा है, लेकिन पंप करीब दो माह से बंद है। पानी की आपूर्ति इस समय पूरी तरह ठप है। सोमवार को सुबह करीब 11 बजे कोई भी पंप आपरेटर नहीं दिखा। टंकी के बगल रहने वाली सूरजदेई ने बताया कि पंप का मोटर जल गया है। आपरेटर का नहीं है।

    सड़क की नहीं की मरम्मत

    मांदूपुर से कौरहापुरवा तक आरसीसी सड़क को तोड़कर पानी की पाइप लाइन बिछाई गई थी, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की गई। इससे आवागमन में परेशानी होती है। अक्सर लोग बाइक व साइकिल से गिर भी जाते हैं।

    धनराशि आवंटन में देरी के कारण काम अधूरा

    अधिशासी अभियंता जल निगम बाराबंकी, अमित कुमार ने बताया कि रसूलाबाद-बिहारीलाल पेयजल परियोजना धनराशि आवंटन में देरी के कारण पूरी नहीं हो सकी है। टंकी निर्माण कार्य रुका है। पाइप लाइन बिछाने के बाद पंप से पानी की आपूर्ति की जाती है। पंप खराब है तो उसे ठीक कराया जाएगा। कार्य पूरा करने की तिथि जून 2028 है।

    फैक्ट फाइल

    कार्य स्थल पर लगे बोर्ड के अनुसार परियोजना का नाम- रसूलाबाद-बिहारीलाल और बीबीपुर पेयजल परियोजना
    कार्यदायी संस्था - मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
    लागत : 441.48 लाख
    लाभान्वित गांव :  तीन
    लाभान्वित जनसंख्या : 5939
    वितरण प्रणाली की लंबाई : 11613 मीटर
    कनेक्शन : 1081
    नोट- बोर्ड पर निर्माण किसी भी अधिकारी का व संस्था के कर्मचारी का मोबाइल नंबर नहीं लिखा।