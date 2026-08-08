जागरण प्रभाव: बाराबंकी में केडी सिंह बाबू का बचपन का खेल मैदान सुरक्षित, खेल विकास का ब्लूप्रिंट तैयार

नरेन्द्र मिश्र, बाराबंकी। विश्व फलक पर भारतीय हॉकी की पहचान दिलाने वाले नायक पद्मश्री केडी सिंह बाबू के बचपन का जीआईसी खेल मैदान बच गया। अब यहां राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी।

हॉकी संग फुटबाल, कबड्डी, बास्केटबाल, वालीबाल, बैडमिंटन, खो-खो कोर्ट और टेनिस के खेलों के लिए आधारभूत संसाधन विकसित किए जाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी गई है।

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारिथी सेन शर्मा की ओर से डीएम ईशान प्रताप सिंह को भेजे गए आदेश के बाद मैदान को विकसित किए जाने की कार्ययोजना बननी शुरू हो गई है।

जीआईसी मैदान में हॉकी और फुटबाल का खेल मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। मैदान के मानचित्र में खेलों के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। मैदान को मंडलीय एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के मानक पर विकसित किया जाना है।

जीआईसी खेल मैदान को बचाने के लिए दैनिक जागरण ने खबरों का शासन ने संज्ञान लिया। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरीश अग्निहोत्री के साथ प्रबुद्ध वर्ग इस मुहिम का हिस्सा बने। व्यवसायिक और राजनीतिक गतिविधियों पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रतिबंध लगा दिया।