गलत वीजा पर भेजे जाने से एक माह से सऊदी अरब में फंसे तीन युवक, परिवारजन लगा रहे गुहार

संवादसूत्र, कोठी (बाराबंकी)। जालसाज ने तीन युवकों को नौकरी पर भेजने के नाम पर चार लाख रुपये ठगकर गलत वीजा पर सऊदी अरब भेज दिया। जहां उनको नौकरी नहीं मिली और एक माह से उनको दुश्वारियों का सामान करना पड़ रहा है। विदेश में फंसे युवक अब अपने घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित परिवारजन ने पुलिस से आरोपित पर कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हैदरगढ़ के लोहिया वार्ड निवासी रसूल बख्श ने बताया कि पुत्र नूर बक्श को सऊदी अरब में नौकरी को कोठी के ही मो. नसीम से बात हुई थी। उन्होंने नसीम को 1.34 लाख रुपये दिए थे। कंपनी के वीजा पर नौकरी दिलाने के नाम पर 1300 रियाल सैलरी देने का आश्वासन दिया।

नूर बक्श वहां गए लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसी तरह घोसियाना वार्ड के शकील ने बताया कि भाई मुहम्मद कफील को सऊदी अरब में नौकरी के लिए मो. नसीम को 1.29 लाख रुपये दिए थे। कुरैशी वार्ड के शमीम खां ने पुत्र अरसलान खां के लिए मो. नसीम को 1.33 लाख रुपये दिए थे।

तीनों वहां पहुंचे लेकिन नौकरी नहीं मिली। तीनों अब घर भी नहीं लौट पा रहे हैं। आरोप है कि उन्हें कंपनी के वीजा पर भेजने के बजाय सप्लायर वीजा पर भेजा गया। जिसके कारण उन्हें सऊदी अरब में कोई काम नहीं मिला।