    गलत वीजा पर भेजे जाने से एक माह से सऊदी अरब में फंसे तीन युवक, परिवारजन लगा रहे गुहार

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:56 PM (IST)

    तीन भारतीय युवक गलत वीजा के कारण एक महीने से सऊदी अरब में फंसे हैं। उन्हें विजिट वीजा पर भेजा गया था, जबकि नौकरी का वादा किया गया था। परिवार वाले उनकी ...और पढ़ें

    सऊदी अरब में फंसे तीन युवक।

    संवादसूत्र, कोठी (बाराबंकी)। जालसाज ने तीन युवकों को नौकरी पर भेजने के नाम पर चार लाख रुपये ठगकर गलत वीजा पर सऊदी अरब भेज दिया। जहां उनको नौकरी नहीं मिली और एक माह से उनको दुश्वारियों का सामान करना पड़ रहा है। विदेश में फंसे युवक अब अपने घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित परिवारजन ने पुलिस से आरोपित पर कार्रवाई की मांग की है।

    हैदरगढ़ के लोहिया वार्ड निवासी रसूल बख्श ने बताया कि पुत्र नूर बक्श को सऊदी अरब में नौकरी को कोठी के ही मो. नसीम से बात हुई थी। उन्होंने नसीम को 1.34 लाख रुपये दिए थे। कंपनी के वीजा पर नौकरी दिलाने के नाम पर 1300 रियाल सैलरी देने का आश्वासन दिया।

    नूर बक्श वहां गए लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसी तरह घोसियाना वार्ड के शकील ने बताया कि भाई मुहम्मद कफील को सऊदी अरब में नौकरी के लिए मो. नसीम को 1.29 लाख रुपये दिए थे। कुरैशी वार्ड के शमीम खां ने पुत्र अरसलान खां के लिए मो. नसीम को 1.33 लाख रुपये दिए थे।

    तीनों वहां पहुंचे लेकिन नौकरी नहीं मिली। तीनों अब घर भी नहीं लौट पा रहे हैं। आरोप है कि उन्हें कंपनी के वीजा पर भेजने के बजाय सप्लायर वीजा पर भेजा गया। जिसके कारण उन्हें सऊदी अरब में कोई काम नहीं मिला।

    वह अब भुखमरी देश वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं, आरोपित नसीम इस बारे में बात ही नहीं कर रहा, उल्टे धमकी दे रहा है। मंगलवार तीनों पीड़ित परिवारजन ने कोठी थाने में शिकायत की है। कोठी कोतवाल अमित सिंह भदौरिया ने बताया शिकायत पर जांच की जा रही है।