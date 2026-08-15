बाराबंकी में नौकरी का झांसा देकर महिला-बच्चों को आठ दिन बंधक बनाकर किया सामूहिक दुष्कर्म, बाल काटे, नशा देकर किया प्रताड़ित
आरोप है कि महिला और उसके दो मासूम बच्चों को भी बंधक बनाकर रखा, महिला को नशे की गोलियां मिलाकर शराब पिलाई और विरोध करने पर बाल काटकर बेरहमी से पीटा।
HighLights
दो आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए
तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
संवादसूत्र, जागरण, बाराबंकी। देवा कोतवाली क्षेत्र की एक महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर आठ दिन तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला और उसके दो मासूम बच्चों को भी बंधक बनाकर रखा, महिला को नशे की गोलियां मिलाकर शराब पिलाई और विरोध करने पर बाल काटकर बेरहमी से पीटा। एसपी से शिकायत के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच की। देर रात दो आरोपियों को हिरासत में लिया। सीओ सिटी संगम कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह है मामला
पीड़िता ने बताया कि पति से अनबन के बाद वह नौकरी तलाश रही थी। इसी दौरान पड़ोस की एक महिला, जिसे वह भाभी कहती थी, ने शहर में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। बीते दो अगस्त को वह महिला लाल रंग की कार से सुहेल अंसारी और एक अन्य के साथ गांव पहुंची। उस समय पीड़िता के साथ उसका चार साल का दिव्यांग बेटा और पांच साल का दूसरा बच्चा भी था।
तीनों को कार में बैठाकर आवास विकास चौकी क्षेत्र के कोठीडीह स्थित एक मकान में ले जाकर बंद कर दिया। मोबाइल छीन लिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसी रात सुहेल अंसारी ने रेप किया। विरोध पर मारपीट हुई।
दो अगस्त से 10 अगस्त तक उसे कमरे में बंधक रखकर बीयर और शराब में नशीली गोलियां मिलाकर जबरन पिलाई गईं। नशे की हालत में उसके साथ लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि आरोपी महिला अन्य लोगों को भी बुलाती थी। विरोध करने पर पीड़िता के सिर के बाल काट दिए गए और प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट आई।
पीड़िता ने बताया कि भागने की कोशिश पर आरोपियों ने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी और बच्चों को भी पीटा। डर के कारण वह कुछ नहीं कर सकी। पीड़िता के पति को पड़ोस की महिला पर शक था। उसने अपने दोस्त को ग्राहक बनाकर भेजा। पता चलने पर 10 अगस्त को पुलिस की मदद से महिला और बच्चों को छुड़ाया गया।
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शुक्रवार को पति महिला को गोद में लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। मेडिकल कराने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, लाल कार की जांच और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और दो आरोपियों को हिरासत में लिया।