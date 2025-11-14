आशिक के साथ जाने की जिद पर अड़ी चार बच्चों मां, पति ने पत्नी को किया प्रेमी के हवाले और...

संवाद सूत्र, सिरौलीगौसपुर। बदोसराय के एक गांव की महिला और उसके प्रेमी का मामला सामने आया है। चार बच्चों की मां अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। पति ने अपनी स्वेच्छा से समझौता लिखवाकर उसे प्रेमी के हवाले कर दिया है।

पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई है। पति गांव में ही दूध की डेरी चलाता है। बगल गांव के रहने वाला एक युवक प्रतिदिन दूध बेचने जाता था। इसी बीच घर आवागमन भी शुरू हो गया। डेयरी संचालक की पत्नी व बगल गांव के युवक के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों में प्यार हो गया था।