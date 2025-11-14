Language
    आशिक के साथ जाने की जिद पर अड़ी चार बच्चों मां, पति ने पत्नी को किया प्रेमी के हवाले और...

    By Prahlad Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    यूपी में एक अनोखी घटना सामने आई है। एक महिला, जो चार बच्चों की मां है, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। उसके पति ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे उसके प्रेमी के हवाले कर दिया। 

    संवाद सूत्र, सिरौलीगौसपुर। बदोसराय के एक गांव की महिला और उसके प्रेमी का मामला सामने आया है। चार बच्चों की मां अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। पति ने अपनी स्वेच्छा से समझौता लिखवाकर उसे प्रेमी के हवाले कर दिया है।

    पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई है। पति गांव में ही दूध की डेरी चलाता है। बगल गांव के रहने वाला एक युवक प्रतिदिन दूध बेचने जाता था। इसी बीच घर आवागमन भी शुरू हो गया। डेयरी संचालक की पत्नी व बगल गांव के युवक के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों में प्यार हो गया था।

    गुरुवार को बदोसराय के एक जनसेवा केंद्र पर पूरे दिन गांव वालों की मौजूदगी में पंचायत चली। पति की काफी मिन्नत के बाद भी पत्नी का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार पति ने एक समझौता लिखवाकर उसको उसके प्रेमी के साथ भेज दिया और चार बच्चे को स्वयं पालन पोषण करने का निर्णय लिया। प्रभारी निरीक्षक अजीत विद्यार्थी ने मामले की जानकारी से इन्कार किया है।