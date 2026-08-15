बाराबंकी में सांप के डस लेने के बाद युवक ने उसे दांत से काट लिया, शराब के नशे में जमकर किया हंगामा

डिजिटल डेस्क, बाराबंकी । राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में सांप के काटने के बाद भी एक युवक का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक को सांप ने डसा तो उसने भी सांप को तीन बार काटा और मरे हुए सांप को हाथ में लेकर घूमता रहा। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बैरानामऊ मंझारी गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक घर में घुसे सांप को शराब के नशे में पकड़ने की कोशिश के दौरान युवक को सांप ने एक-दो नहीं, बल्कि तीन बार डस लिया। इसके बावजूद युवक घबराने के बजाय सांप से भिड़ गया और उसे मार डाला।

हैरत की बात यह रही कि इसके बाद युवक मरे हुए सांप को हाथ में लेकर गांव में घूमता रहा। उसकी इस हरकत को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और लोग यह नजारा देखकर दंग रह गए। तीन बार डसे जाने के बावजूद युवक डरने के बजाय उल्टा विषैले सांप से भिड़ गया और उसे मार गिराया। इसके बाद युवक मरे हुए सांप को हाथ में उठाकर पूरे गांव में खुलेआम घूमने लगा।

शराब के नशे में था शख्स बैरानामऊ मंझारी गांव का संजय पुत्र सोनेलाल (35) गुरुवार देर रात शराब के नशे में था। इसी दौरान रैधरी गांव के राम चंदर के घर में अचानक एक सांप निकल आया। सांप को देखते ही संजय ने उससे बचने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान सांप ने उसे तीन बार डस लिया। सांप के काटने के बाद भी नशे में धुत संजय ने किसी तरह सांप को मार डाला। सांप के मरने के बाद भी मामला यहीं नहीं रुका। युवक मरे हुए सांप को हाथ में लेकर गांव के आस पास घूमता रहा।

सांप ने तीन बार काटा हाथ में सांप लेकर घूमते संजय को देखकर ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और वीडियो बनाने लगा। ग्रामीणों ने उसे सांप हाथ में लेकर घूमने से मना किया और तत्काल अस्पताल जाकर इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन नशे के कारण युवक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक बार-बार नशे की हालत में कह रहा था कि ये हमको काटेगा इसके इतनी हिम्मत, ऐसे में उसकी हालत और हरकत देखकर ग्रामीण भी हैरान रह गए। बताया गया कि युवक ने मरे हुए सांप को मुंह से काटने का प्रयास तक किया। इससे मौके पर मौजूद लोगों में और अधिक घबराहट फैल गई।