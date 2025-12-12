किसान पाठशाला के शुभारंभ पर बारबंकी पहुंचे CM योगी, प्रगतिशील किसानों को करेंगे सम्मानित
बाराबंकी के दौलतपुर में किसान पाठशाला के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी करेंगे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाराबंकी। दौलतपुर में किसान पाठशाला के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। समारोह के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यमंत्री बलदेव सिंह, राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने किया स्वागत।
हेलीपैड से मुख्यमंत्री पद्म श्री किसान राम सरन वर्मा के फ़ार्म पर पहुंचे। यहां उन्होंने अत्याधुनिक खेती और विधा और स्टॉलों का अवलोकन किया। रबी सत्र की किसान पाठशाला आज बाराबंकी से शुरू हो रही है।
मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी करेंगे, साथ ही अवध क्षेत्र के बारह जिलों के प्रगतिशील किसानों से संवाद भी करेंगे।
