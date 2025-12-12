CM Yogi Adityanath: प्रदेश में 2017 से पहले लागत अधिक और मुनाफा कम था, बिचौलिया थे हावी : योगी आदित्यनाथ

संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार काे दौलतपुर में खेती की बात खेत पर कार्यक्रम कृषकों काे संबाेधित किया। सीएम ने कहा कि यह आठवीं किसान पाठशाला का आयाेजन है। उन्होंने कहा कि किसान पाठशाला के शुभारंभ करने के साथ मैं किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का प्रयास आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उनकी भावना के मुताबिक पीएम मोदी के 11 वर्षों में कार्यकाल भी प्रगतिशील रहा। पर्याप्त संसाधन हैं। जिन सुविधाओं से किसान वंचित था, उसे डबल इंजन की सरकार ने कर दिखाया है। पूरे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति में 21 प्रतिशत यूपी करता है। व्यापार और किसानों को सीधे जोड़ा गया। यह धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न देती है, इसलिए इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। उसके लिए तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम मोदी ने नेशनल मिशन और नेशनल फार्मिंग को बढ़ाया है। किसान की आमदनी बढ़ाने का मंत्र लागत कम हो और उत्पादन अधिक हो। किसान को समय पर बीज-खाद, सिंचाई मिले तो यह संभव है। जो किसान सम्मानित हुए हैं, इसका उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान तेजी के साथ विकसित कृषि की ओर बढ़ रहा है। किसानों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। हेल्थ कार्ड, गन्ना भुगतान, सड़क निर्माण और मंडी, फूड प्रोसेसिंग, किसानों को बाजार देने का काम सरकार रही है। मृदा परीक्षण, प्राकृतिक खेती की ओर पर जोर हैं, इसका उदाहरण रामसरन वर्मा है। डिजिटल मंडी, फूड प्रोसेसिंग, ई-खरीद, विश्व बैंक की ओर से इको सिस्टम आदि परियोजनाएं शुरू हो गई हैं। चार हजार करोड़ की लागत से 28 जनपदों को जोड़ा गया है, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड है। बाराबंकी पूर्वी गेटवे है। बुंदेलखंड में पानी है, यहां पर तमाम योजनाओं से सशक्त माध्यम बने हैं। नौ क्लाइमेटिक जोन हैं। प्रदेश के अंदर 2017 से पहले लागत अधिक और मुनाफा कम था, बिचौलिया हावी थे। अब यह समाप्त हो चुका है।