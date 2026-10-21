2027 की जनगणना से बदलेगा बाराबंकी का विकास ढांचा, 40 लाख के करीब पहुंची अनुमानित आबादी

प्रेम अवस्थी, बाराबंकी। वर्ष 2011 की जनगणना के 32.60 लाख आबादी के आंकड़े पर अब तक चल रही योजनाओं का दायरा बदलने वाला है। 2027 में होने वाली जनगणना के प्रथम चरण में जून में आए अनुमानित आंकड़े के अनुसार जिले की आबादी 40 लाख के करीब पहुंच गई है।

करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जातीय आंकड़ा भी पहली बार सामने आएगा, जिससे सरकार के कल्याणकारी सरोकार और विकास की प्राथमिकताएं नए सिरे से तय होंगी। जिले का सबसे बड़ा सरोकार कृषि ही रहेगा, पर उसका स्वरूप बदलेगा। धान-गेहूं के साथ केला, टमाटर, आलू, गन्ना, तरबूज-खरबूज और मेंथा जैसी नकदी फसलों पर आठ लाख से अधिक किसान निर्भर हैं।

आबादी बढ़ने से जोत घटेगी, ऐसे में सरकार का फोकस छोटे किसानों के लिए क्लस्टर आधारित खेती, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन पर होगा।

दूसरा बड़ा बदलाव बुनकर और खाद्य उद्योग को लेकर होगा। एक जिला एक उत्पाद में चयनित हथकरघा और वैश्विक मिठाई के रूप में चयनित चंद्रकला के लिए जातीय आंकड़ा अहम होगा। बुनकर बाहुल्य मसौली, देवा और नगरीय क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों की वास्तविक संख्या सामने आने पर हथकरघा क्लस्टर, मुद्रा योजना और ओडीओपी के बजट में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।