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बाराबंकी में युवक ने नहर में लगाई छलांग, पत्नी को फोन करने के बाद उठाया कदम

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Sun, 30 Aug 2026 10:44 PM (IST)

बाराबंकी के दरियाबाद में ससुराल से लौट रहे एक युवक ने पत्नी को फोन कर शारदा सहायक नहर में छलांग ...और पढ़ें

युवक ने नहर में लगाई छलांग।

युवक ने नहर में लगाई छलांग।

HighLights

  1. ससुराल से लौटते युवक ने नहर में लगाई छलांग।

  2. कूदने से पहले पत्नी को फोन पर दी सूचना।

  3. मौके पर मोबाइल-चप्पल मिली, युवक की तलाश जारी।

संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। ससुराल से घर लौट रहे युवक ने पत्नी को फोन कर नहर में छलांग लगा दी। मौके पर ससुरालीजन पहुंचे, तो चप्पल और मोबाइल फोन मिला। युवक का पता नहीं चल सका। मौके पर पीआरवी पहुंची है। युवक की नहर में तलाश शुरू कराई गई है। नगर पंचायत दरियाबाद के मुहल्ला मोहरियान में कस्बा इचौली निवासी रवि सिंह की ससुराल है।

वह दोपहर में पत्नी लक्ष्मी को लेकर ससुराल आए थे। शाम को पत्नी को मायके में छोड़ कर लौटे। स्वजनों के अनुसार, मीननगर के पास शारदा सहायक नहर पर पहुंचे युवक ने पत्नी को फोन किया। बताया कि वह नहर में कूदने जा रहा है। इस पर सभी नहर की तरफ दौड़े। वहां पहुंचे तो मोबाइल व चप्पल मिली। युवक नहीं मिला।

लक्ष्मी के भाई अर्जुन ने बताया कि बहनोई ने फोन कर कूदने की बात कही थी। नहर में कूदने का कोई कारण नहीं बताया। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि नशे की हालत में युवक के नहर में कूदने की सूचना मिली है। जांच की जा रही है।

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