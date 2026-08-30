पति की मौत के बाद अंग दान कर बचाईं तीन जिंदगियां, बाराबंकी की अर्चना ने पेश की मानवता की मिसाल

संवाद सूत्र, बाराबंकी। मिश्री पुरवा की अर्चना मिश्रा ने अपने पति मनोज मिश्रा के निधन के बाद अंगदान कर मानवता की मिसाल पेश की। ब्रेन हेमरेज के बाद चिकित्सकों ने ब्रेन डेड घोषित किए जाने पर स्वजन ने उनकी किडनी और लीवर दान करने की सहमति दी। अंगदान से तीन जरूरतमंद लोगों को जीवन मिलने की उम्मीद है।



मनोज मिश्रा को 25 अगस्त को घर में स्नान करते समय ब्रेन हेमरेज हो गया था। स्वजन उन्हें उपचार के लिए लोकबंधु अस्पताल ले गए। वहां से चिकित्सकों ने उन्हें राम मनोहर लोहिया संस्थान रेफर कर दिया।

संस्थान में उनका उपचार चल रहा था। 29 अगस्त को चिकित्सकों ने परिवारजन को बताया कि मनोज का मस्तिष्क काम करना बंद कर चुका है और उनके बचने की संभावना नहीं है। चिकित्सकों ने स्वजन को अंगदान की जानकारी दी।