बाराबंकी में ट्रांसफार्मर को लेकर दो पक्षों में मारपीट, आठ घायल और एक लखनऊ रेफर

प्रेम अवस्थी, बाराबंकी। सतरिख थाना क्षेत्र के मानपुर सहेलियां गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर बार-बार फुंकने को लेकर दो पक्षों में गुरुवार की जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के आठ लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक युवक को जिला अस्पताल से रात साढ़े 12 बजे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर (केजीएमयू) रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार गांव में दो दिन से ट्रांसफार्मर फुंका हुआ था। गुरुवार रात करीब 8 बजे बिजली कर्मी ट्रांसफार्मर बदलने पहुंचे। नया ट्रांसफार्मर लगाने के कुछ देर बाद ही वह फिर फुंक गया। इस पर एक पक्ष के लोग बिजली कर्मियों से उलझ गए और कहा कि ज्यादा क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जाना चाहिए था। कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने से बार-बार फुंक रहा है। इस पर दूसरे पक्ष ने यह कहकर विरोध किया कि अपशब्द न कहें। कहासुनी इतनी बढ़ी कि दोनों पक्ष लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से भिड़ गए।