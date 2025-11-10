यूपी के इस जिले में 9 हजार करोड़ की लागत से होगी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, 50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ राजधानी के करीब बाराबंकी फैक्ट्री और कंपनियों का हब बन रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 में शासन से जिले को नौ हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। करीब 50 हजार लोगों को एक साथ रोजगार दिलाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह प्रयोजन 29 विभागों की एक टीम को पूरा करना है। सभी विभाग निवेशकों के साथ परियोजनाओं के प्रस्तुतिकरण तैयार कर रहे हैं।

जिले में छह बड़े और मिनी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें करीब छोटी-बड़ी तीन सौ फैक्ट्रियां स्थापित हैं। अब रामसनेहीघाट और हैदरगढ़ में दो और औद्योगिक कारिडोर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें निवेश के लिए डेरी प्रोडेक्ट, रिफाइंड, मेडिकल, ब्राउन बेकरी, रिलायंस, एग्रो इंडस्ट्रीज, हाईटेक कंक्रीट, फर्नीचर, केबल, कोल्ड स्टोरेज, एल्युमिनियम, आटा मिल, मिल्क, आयल मिल, ई-रिक्शा, एलइडी बल्ब का निर्माण, बैट्री का निर्माण, बेस्ड मोबाइल चार्जर करने वाली कंपनियों से जिला उद्योग के माध्यम से संपर्क किया गया है।