    यूपी के इस जिले में 9 हजार करोड़ की लागत से होगी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, 50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

    By Deepak Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    बाराबंकी अब एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 में जिले को 9 हजार करोड़ रुपये का निवेश मिला है, जिससे 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। विभिन्न विभागों के सहयोग से नए औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कई क्षेत्रों की कंपनियां निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    नौ हजार करोड़ से औद्योगिक इकाइयों की होगी स्थापना।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ राजधानी के करीब बाराबंकी फैक्ट्री और कंपनियों का हब बन रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 में शासन से जिले को नौ हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। करीब 50 हजार लोगों को एक साथ रोजगार दिलाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह प्रयोजन 29 विभागों की एक टीम को पूरा करना है। सभी विभाग निवेशकों के साथ परियोजनाओं के प्रस्तुतिकरण तैयार कर रहे हैं।

    जिले में छह बड़े और मिनी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें करीब छोटी-बड़ी तीन सौ फैक्ट्रियां स्थापित हैं। अब रामसनेहीघाट और हैदरगढ़ में दो और औद्योगिक कारिडोर तैयार किए जा रहे हैं।

    इसमें निवेश के लिए डेरी प्रोडेक्ट, रिफाइंड, मेडिकल, ब्राउन बेकरी, रिलायंस, एग्रो इंडस्ट्रीज, हाईटेक कंक्रीट, फर्नीचर, केबल, कोल्ड स्टोरेज, एल्युमिनियम, आटा मिल, मिल्क, आयल मिल, ई-रिक्शा, एलइडी बल्ब का निर्माण, बैट्री का निर्माण, बेस्ड मोबाइल चार्जर करने वाली कंपनियों से जिला उद्योग के माध्यम से संपर्क किया गया है।

    अब तक लखनऊ, गुजरात, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंद्रा और महाराष्ट्र की कंपनियों ने यहां फैक्ट्री स्थापित करने का रुझान दिया है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 का हिस्सा बनेंगी।

    इन विभागों के माध्यम से होगा निवेश

    विभाग का नाम निवेश (करोड़ ₹)
    नेडा 700
    सहकारिता 100
    दुग्ध विकास 50
    सूचना विभाग 10
    आबकारी 100
    मत्स्य 100
    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 100
    खाद्य एवं औषधि 100
    वन विभाग 150
    हथकरघा 200
    उच्च शिक्षा 400
    उद्यान 200
    पशुपालन 30
    चिकित्सा एवं शिक्षा 150
    जिला उद्योग 300
    तकनीकी शिक्षा 100
    पर्यटन 270
    परिवहन 50
    यूपी सीडा 1000
    विनियमित क्षेत्र 3000
    कृषि 100
    आयुष 50
    बेसिक शिक्षा 100
    व्यावसायिक शिक्षा 100
    औद्योगिक विकास प्राधिकरण 400
    आटी विभाग 440
    गन्ना 200
    बिजली 50
    कुल 9,000 करोड़ रुपये

    ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 की शुरुआत होने जा रही है। विभाग वार जिलाधिकारी की ओर से लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। लाहौरी जीरा, प्लास्टिक दाना, कंप्रेस्ड बायोगैस, ग्लूकोज और व्यावसायिक फ्रिज बनाने वालीं बड़ी कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। -एफ रहमान अंसारी, जिला उद्यमी मित्र, बाराबंकी।