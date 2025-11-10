यूपी के इस जिले में 9 हजार करोड़ की लागत से होगी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, 50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
बाराबंकी अब एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 में जिले को 9 हजार करोड़ रुपये का निवेश मिला है, जिससे 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। विभिन्न विभागों के सहयोग से नए औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कई क्षेत्रों की कंपनियां निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ राजधानी के करीब बाराबंकी फैक्ट्री और कंपनियों का हब बन रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 में शासन से जिले को नौ हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। करीब 50 हजार लोगों को एक साथ रोजगार दिलाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह प्रयोजन 29 विभागों की एक टीम को पूरा करना है। सभी विभाग निवेशकों के साथ परियोजनाओं के प्रस्तुतिकरण तैयार कर रहे हैं।
जिले में छह बड़े और मिनी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें करीब छोटी-बड़ी तीन सौ फैक्ट्रियां स्थापित हैं। अब रामसनेहीघाट और हैदरगढ़ में दो और औद्योगिक कारिडोर तैयार किए जा रहे हैं।
इसमें निवेश के लिए डेरी प्रोडेक्ट, रिफाइंड, मेडिकल, ब्राउन बेकरी, रिलायंस, एग्रो इंडस्ट्रीज, हाईटेक कंक्रीट, फर्नीचर, केबल, कोल्ड स्टोरेज, एल्युमिनियम, आटा मिल, मिल्क, आयल मिल, ई-रिक्शा, एलइडी बल्ब का निर्माण, बैट्री का निर्माण, बेस्ड मोबाइल चार्जर करने वाली कंपनियों से जिला उद्योग के माध्यम से संपर्क किया गया है।
अब तक लखनऊ, गुजरात, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंद्रा और महाराष्ट्र की कंपनियों ने यहां फैक्ट्री स्थापित करने का रुझान दिया है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 का हिस्सा बनेंगी।
इन विभागों के माध्यम से होगा निवेश
|विभाग का नाम
|निवेश (करोड़ ₹)
|नेडा
|700
|सहकारिता
|100
|दुग्ध विकास
|50
|सूचना विभाग
|10
|आबकारी
|100
|मत्स्य
|100
|खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
|100
|खाद्य एवं औषधि
|100
|वन विभाग
|150
|हथकरघा
|200
|उच्च शिक्षा
|400
|उद्यान
|200
|पशुपालन
|30
|चिकित्सा एवं शिक्षा
|150
|जिला उद्योग
|300
|तकनीकी शिक्षा
|100
|पर्यटन
|270
|परिवहन
|50
|यूपी सीडा
|1000
|विनियमित क्षेत्र
|3000
|कृषि
|100
|आयुष
|50
|बेसिक शिक्षा
|100
|व्यावसायिक शिक्षा
|100
|औद्योगिक विकास प्राधिकरण
|400
|आटी विभाग
|440
|गन्ना
|200
|बिजली
|50
|कुल
|9,000 करोड़ रुपये
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 की शुरुआत होने जा रही है। विभाग वार जिलाधिकारी की ओर से लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। लाहौरी जीरा, प्लास्टिक दाना, कंप्रेस्ड बायोगैस, ग्लूकोज और व्यावसायिक फ्रिज बनाने वालीं बड़ी कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। -एफ रहमान अंसारी, जिला उद्यमी मित्र, बाराबंकी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।