बाराबंकी में खोखले साबित हुए मुफ्त टीबी जांच के दावे, मरीज को थमाया 4000 रुपये की जांच का पर्चा

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। बलगम की जांच रिपोर्ट दो घंटे में और एआइ एक्सरे मशीन से तत्काल संदिग्ध टीबी रोगी की पहचान की सुविधा के बावजूद रोगी भटकने को विवश हैं। बुधवार को एक संदिग्ध महिला मरीज के साथ हुई घटना इसका ताजा उदाहरण है।

जिसे जिला चिकित्सालय से टीबी चिकित्सालय तक चक्कर काटने के बाद बाहर से जांच और दवाएं लेने का पर्चा थमाया गया। जांच के लिए चार हजार रुपये जमा करने की बात सुनकर महिला आर्थिक तंगी का हवाला देकर घर चली गई।

यह है मामला नगर पंचायत बंकी के मोहल्ला जीत नगर के रहने वाले अतुल तिवारी अपनी पत्नी पूजा तिवारी को खांसी व बुखार का इलाज कराने बुधवार को जिला चिकित्सालय ले गए। वहां टीबी के लक्षण होने की बात कहकर चिकित्सक ने सीएमओ कार्यालय के बगल स्थित जिला क्षय रोग चिकित्सालय (टीबी क्लीनिक) रेफर किया।

टीबी क्लीनिक में डा. अरुण सिंह गौतम (एमडी चेस्ट एवं टीबी) ने देखा। एक एक्सरे वहीं कराया। इसके बाद टीबी के लक्षण बताते हुए बाहर से कई तरह की जांच कराने के लिए पर्चे पर लिख दिया। दवाएं भी बाहर से ही लेने को लिखा।

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