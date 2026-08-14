बाराबंकी के 1015 परिषदीय स्कूलों का 35 करोड़ से होगा कायाकल्प, बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

संवाद सूत्र, बाराबंकी। परिषदीय विद्यालयों में अब सुविधाएं बेहतर करने की तैयारी है। 15वें वित्त आयोग के तहत 1015 ग्राम पंचायतों के लिए 35 करोड़ नौ लाख 52 हजार रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस धनराशि से विद्यालयों में कायाकल्प के साथ विद्यार्थियों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। हालांकि, 1155 ग्राम पंचायतों में से 140 पंचायतें इस योजना के तहत अनुमन्य नहीं हैं।



जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि अनुमन्य ग्राम पंचायतों में विद्यालयों की जरूरत के अनुसार कायाकल्प के कार्य कराए जाएंगे। इसमें विद्यालयों के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के साथ विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

देवा में सबसे अधिक धनराशि विकासखंडवार स्वीकृति में देवा सबसे आगे है, यहां 88 में से 83 ग्राम पंचायतों के लिए 4.96 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद बंकी में 53 ग्राम पंचायतों के लिए 3.17 करोड़, सिद्धौर में 88 के लिए 3.13 करोड़, सुरतगंज में 91 के लिए 2.62 करोड़ और सिरौलीगौसपुर में 70 ग्राम पंचायतों के लिए 2.45 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति मिली है

140 ग्राम पंचायतें दायरे से बाहर जिले की कुल 1155 ग्राम पंचायतों में 1015 को ही कायाकल्प के लिए अनुमन्य किया गया है। यानी 140 ग्राम पंचायतों में इस स्वीकृति के तहत विद्यालयों के कायाकल्प के लिए धनराशि नहीं मिली है। वहीं, फतेहपुर में 92 में से 86, हैदरगढ़ में 71 में से 43 और निंदूरा में 88 में से 68 ग्राम पंचायतें अनुमन्य हैं।

इन विकासखंडों को मिली स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन पाठक ने बताया कि बनीकोडर 78 ग्राम पंचायतों के लिए 2.28 करोड़, दरियाबाद 63 के लिए 1.79 करोड़, हरख 69 के लिए 1.82 करोड़, मसौली 49 के लिए 1.54 करोड़, पूरेडलई 46 के लिए 2.25 करोड़, रामनगर 69 के लिए 1.57 करोड़, त्रिवेदीगंज 59 के लिए 1.79 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति मिली है।