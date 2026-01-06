Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ओवरटेक करने पर हुआ विवाद...बंपर पर लटके युवक को लेकर 2 KM तक दौड़ा डीसीएम; CCTV में कैद हुई वारदात

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:08 PM (IST)

    बाराबंकी के अहमदपुर टोल प्लाजा पर ओवरटेक को लेकर कार और डीसीएम चालकों में कहासुनी हुई। नशे में धुत कार चालक डीसीएम के बंपर पर चढ़ गया। डीसीएम चालक उसे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अहमदपुर टोल प्लाजा पर विवाद के दौरान डीसीएम के बंपर पर चढ़ा युवक

    संवाद सूत्र, जागरण, अहमदपुर (बाराबंकी)। ओवरटेक को लेकर कार व डीसीएम चालक के बीच कहासुनी हो गई। टोल प्लाजा पर पहुंचने पर कार चालक ने आगे रुके डीसीएम का शीशा तोड़ने का प्रयास किया, फिर उसके अगले बंपर पर चढ़ गया।

    चालक ने डीसीएम बढ़ा दी और करीब दो दूर जाकर वाहन रोका, जिसके बाद युवक उतर सका। अयोध्या हाईवे पर स्थित जैदपुर के अहमदपुर टोल प्लाजा का यह मामला शनिवार रात आठ बजे का बताया जा रहा है। लखनऊ की ओर जा रही अर्टिगा कार व डीसीएम चालक के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हो गई थी।

    टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरा फुटेज के अनुसार डीसीएम लेन नंबर तीन पर पहुंची तो पीछे से पहुंची कार का चालक उतरकर गाली- ग्लौज करते हुए डीसीएम चालक राम किशन पर पत्थर से वार किया। वह घायल हो गया, फिर डीसीएम के बंपर पर चढ़ा और हाथ में पहने कड़े से शीशा तोड़ने का प्रयास करने लगा।

    इतने में टोल का गेट खुला और डीसीएम चालक ने वाहन बढ़ा दिया। दो किमी दूर बघौरा के पास जाकर रोका, जहां वह उतरा। हाईवे पेट्रोलिंग ने पीछा कर डीसीएम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन डीसीएम की स्पीड ज्यादा थी।

    अहमदपुर पुलिस डीसीएम चालक को पकड़कर चौकी ले गई तो पता चला कि दोनों वाहन के चालक नशे में थे। चौकी प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि दोनों चालक शराब के नशे में थे। घायल डीसीएम चालक का प्राथमिक उपचार करवाकर दोनों को समझाकर भेज दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- लग्जरी कारों में हूटर बजाकर युवकों ने किया हुड़दंग...खिड़कियों से बाहर निकलकर किया डांस, पुलिस ने सिखाया सबक