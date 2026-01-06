ओवरटेक करने पर हुआ विवाद...बंपर पर लटके युवक को लेकर 2 KM तक दौड़ा डीसीएम; CCTV में कैद हुई वारदात

संवाद सूत्र, जागरण, अहमदपुर (बाराबंकी)। ओवरटेक को लेकर कार व डीसीएम चालक के बीच कहासुनी हो गई। टोल प्लाजा पर पहुंचने पर कार चालक ने आगे रुके डीसीएम का शीशा तोड़ने का प्रयास किया, फिर उसके अगले बंपर पर चढ़ गया।

चालक ने डीसीएम बढ़ा दी और करीब दो दूर जाकर वाहन रोका, जिसके बाद युवक उतर सका। अयोध्या हाईवे पर स्थित जैदपुर के अहमदपुर टोल प्लाजा का यह मामला शनिवार रात आठ बजे का बताया जा रहा है। लखनऊ की ओर जा रही अर्टिगा कार व डीसीएम चालक के बीच ओवरटेक को लेकर कहासुनी हो गई थी।

टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरा फुटेज के अनुसार डीसीएम लेन नंबर तीन पर पहुंची तो पीछे से पहुंची कार का चालक उतरकर गाली- ग्लौज करते हुए डीसीएम चालक राम किशन पर पत्थर से वार किया। वह घायल हो गया, फिर डीसीएम के बंपर पर चढ़ा और हाथ में पहने कड़े से शीशा तोड़ने का प्रयास करने लगा।

इतने में टोल का गेट खुला और डीसीएम चालक ने वाहन बढ़ा दिया। दो किमी दूर बघौरा के पास जाकर रोका, जहां वह उतरा। हाईवे पेट्रोलिंग ने पीछा कर डीसीएम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन डीसीएम की स्पीड ज्यादा थी।