पूर्वांचल से बंगाल जाने वाली ट्रेनों के फेरे बढ़े, दिवाली-छठ पर घर जाने वालों को नहीं होगी परेशानी

वी. राजा, बाराबंकी। दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पूर्वांचल से बंगाल तक चलने वाली कई एक्सप्रेस और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। बाराबंकी जंक्शन पर इन सभी ट्रेनों का ठहराव होगा, जिससे जिले के यात्रियों को लाभ मिलेगा।

अमृतसर-बरौनी स्पेशल 04668/04667 के 29 नवंबर तक नौ फेरे बढ़ाए गए हैं। यह ट्रेन बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, बाराबंकी और गोंडा होते हुए वाराणसी, छपरा, हाजीपुर और बरौनी जाएगी। बाराबंकी में इसका ठहराव सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर होगा। अमृतसर-कोलकाता स्पेशल 04624/04623 के 25 नवंबर तक 8 फेरे होंगे। यह ट्रेन गोंडा, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और बरौनी होते हुए कोलकाता जाएगी। बाराबंकी में इसका ठहराव दोपहर साढ़े 12 बजे होगा।

नागपुर-समस्तीपुर त्योहार स्पेशल 01207/01208 21 अक्टूबर से शुरू की गई है।

यह हर बुधवार को नागपुर से चलकर अगले दिन सुबह 8 बजकर 16 मिनट पर बाराबंकी पहुंचेगी। वापसी में शुक्रवार को दोपहर 3 बजकर 10 मिनट पर बाराबंकी आएगी। इससे नागपुर, भोपाल, कानपुर और गोरखपुर के यात्रियों को सुविधा होगी।