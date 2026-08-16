बाराबंकी पुलिस ने किया 7 किलो चांदी चोरी का खुलासा, एमपी का शातिर चोर गिरफ्तार

संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी। आगरा से गोरखपुर जा रही बस में व्यापारी के बैग से चांदी की पायल के चार डिब्बे चोरी की वारदात का पुलिस ने राजफाश कर दिया। पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 197 पैकेट पायल बरामद किया है।

बरामद पायल का वजन करीब 7.018 किलोग्राम है। घटना में शामिल तीन अन्य आरोपितों और टेंपो चालक की तलाश की जा रही है। आगरा निवासी कृष्ण कुमार खंडेलवाल 25 जुलाई को प्राइवेट बस से गोरखपुर जा रहे थे। 26 जुलाई की सुबह करीब 5:40 बजे बस रामसनेहीघाट कोतवाली में हाईवे पर स्थित देवेश होटल पर रुकी। सभी यात्री होटल पर खाने पीने के लिए उतरे।

इसी दौरान पीछे एक कार आकर खड़ी हुई। कार से चार लोग उतरकर बस में चढ़े और यात्री के बैग से चांदी की पायल के चार डिब्बे निकालकर कार से फरार हो गए। गोरखपुर पहुंचकर बस से उतरते समय यात्री को चोरी की जानकारी हुई। जांच करने पर जब सीसी कैमरा के फुटेज खंगाले गए तो पूरी घटना का वीडियो भी मिल गया था।

पुलिस ने जांच के दौरान मध्य प्रदेश के धार धरमपुरी भूरिया कुआं लन्हेर बुजुर्ग निवासी अजय चौहान पुत्र पदम को मोहम्मदपुर कीरत चौराहा से गिरफ्तार किया।

पूछताछ में उसके साथ आलम, मुइनुद्दीन और एक टेंपो चालक के नाम सामने आए हैं।