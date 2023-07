Barabanki: स्कूल जा रहे कक्षा आठ के छात्र का नकाबपोश बदमाशों ने किया अपहरण, वैन के पीछे भागता रहा जुड़वा भाई

Barabanki News उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भाई के साथ साइकिल से विद्यालय जा रहे एक छात्र का वैन सवार नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण कर लिया। घटना उस समय हुई जब छात्र लघुशंका के लिए साइकिल से उतरा था। सक्रिय हुई पुलिस ने कांबिंग कर चेकिंग शुरू कर दी। एसपी ने भी संदिग्ध वाहनों को रुकवा कर चेक किया।

स्कूल जा रहे कक्षा आठ के छात्र का नकाबपोश बदमाशों ने किया अपहरण, वैन के पीछे भागता रहा जुड़वा भाई

संवाद सूत्र, बाराबंकी : भाई के साथ साइकिल से विद्यालय जा रहे एक छात्र का वैन सवार नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण कर लिया। घटना उस समय हुई जब छात्र लघुशंका के लिए साइकिल से उतरा था। सक्रिय हुई पुलिस ने कांबिंग कर चेकिंग शुरू कर दी। एसपी ने भी संदिग्ध वाहनों को रुकवा कर चेक किया। मसौली थाना के ग्राम दुलार पुरवा निवासी शुभम पटेल कोतवाली नगर के शुक्लाही स्थित साईं इंटर कालेज में कक्षा आठ का छात्र है। सोमवार सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट पर वहां अपने जुड़वा भाई के साथ साइकिल से विद्यालय जा रहा था। मखदुमपुर में नहर पटरी किनारे शुभम साइकिल रोककर लघुशंका करने लगा। इसी दौरान तेज रफ्तार में आकर रुकी मारुति वैन से उतरे नकाबपोश बदमाशों ने उसे जबरन उठाकर वैन में बिठा लिया और भाग गए। दूसरे भाई ने कुछ दूरी तक वैन का पीछा किया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी। घर पहुंच कर दी सूचना भाई के अपहरण के बाद घबराया किशोर भागकर घर गया और परिवारजन को वारदात की जानकारी दी। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू की। एसपी ने चेक किया वाहन सनसनीखेज वारदात की सूचना पर एसपी दिनेश कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने तत्काल क्राइम ब्रांच और आसपास की कई थानों की पुलिस को सक्रिय कर दिया। वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कई वाहनों को रुकवा कर चेक किया। फिलहाल, छात्र का पता नहीं चल सका है। पुलिस सरगर्मी से उसे तलाश रही है।

