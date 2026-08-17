नागपंचमी पर नाचते-गाते कांवड़ लेकर श्री लोधेश्वर महादेवा की तरफ निकले कांवड़िये, भक्तों पर बरसाए जाएंगे फूल

जागरण टीम, बाराबंकी। उत्तर भारत के प्रमुख शिवतीर्थों में शामिल श्रीलोधेश्वर महादेवा की ओर नाचते-गाते कांवड़ियों के जत्थे पहुंच रहे हैं। लखनऊ-अयोध्या, गोंडा-बहराइच मार्ग पर हर हर महादेव की गूंज है। सावन के तीसरे सोमवार को नागपंचमी पड़ने से श्रद्धालुओं की भीड़ शिवायलयों में कुछ ज्यादा ही होने का अनुमान है।

सरयू नदी के किनारे श्रीलोधेश्वर महादेवा, गोमती के किनारे हैदरगढ़ क्षेत्र में औसानेश्वर महादेवाऔर कल्याणी नदी के तट पर रामसनेहीघाट क्षेत्र के तासीपुर में बुढ़वा बाबा शिव मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इन तीनों स्थानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा कांवड़ियों और श्रद्धालुओें पर सुबह आठ बजे से नौ बजे मध्य फूल बरसाएंगे। प्रशासन भी बढ़ती भीड़ को लेकर तैयारियों में जुटा है।

कांवड़ियों के जत्थों मे उत्साह रविवार की शाम को कानपुर से गंगाजल भरकर कांवड़ लेकर जा रहे देवा क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के जत्थे में शामिल युवा काफी उत्साहित दिखे। पंकज यादव, शिवा, सुंदर, राम कुमार, उमेश, श्याम सहित अन्य युवाओं ने बताया कि वह तीसरी बार कांवड़ लेकर जा रहे हैं। लोधेश्वर महादेव मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कांवड़ियों को सेवा और सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए युवाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार भी जताया।