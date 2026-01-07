प्रेमी संग फरार हुई दो बच्चों की मां, इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी लव स्टोरी
बाराबंकी के दरियाबाद में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातचीत के बाद एक विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दो बच्चों की मां यह महिला अपनी चार साल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। इंस्टाग्राम पर विवाहित महिला व पुरुष में शुरू हुई बातचीत प्यार में बदल गई। प्रेम सिर पर इस कदर चढ़ा कि दो बच्चे की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई। महिला अपने साथ चार वर्ष की बेटी को लेकर गई है। जबकि इसकी जानकारी प्रेमी की पत्नी को हो गई थी, जिसके चलते उसने महिला के पति को बताकर सावधान भी किया था। फिलहाल पुलिस ने महिला के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है।
दरियाबाद के एक गांव की महिला की शादी सफदरगंज में हुई थी। जानकारी के अनुसार दो बच्चे की मां एक बेटी को लेकर मायके से कहीं चली गई। पुलिस ने भाई की तहरीर पर मुकदमा लिखकर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में लापता महिला का गाजीपुर के एक विवाहित व्यक्ति से इंस्टाग्राम पर प्यार की बात सामने आईं। इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान ही दोनों में प्यार बढ़ा और वह फरार हो गए हैं।
युवक गुजरात में रहता है, दोनों में लंबे समय से बातचीत इंस्टाग्राम पर हो रही थी। यह बात फरार गाजीपुर के युवक की पत्नी ने पति की प्रेमिका के पति को जानकारी देते हुए आगाह भी किया था, लेकिन महिला के पति ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि महिला प्रेमी संग फरार हो गई है। एसआइ रनवीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच चल रही है। महिला चार वर्ष की बेटी को लेकर फरार है।
