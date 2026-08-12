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    एयरपोर्ट पर बायोमीट्रिक जांच में खुला फर्जीवाड़े का राज, 6 महीने में दो पासपोर्ट बनवाने वाला विंटू पकड़ा गया

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:02 PM (IST)

    बाराबंकी में एक व्यक्ति ने छह महीने के भीतर दो पासपोर्ट बनवाए, जिसमें दूसरे में अपनी उम्र 10 साल कम कर दी। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. युवक ने छह माह में दो पासपोर्ट बनवाए।

    2. दूसरे पासपोर्ट में 10 साल उम्र कम की।

    3. एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा गया।

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। एक व्यक्ति ने छह माह के अंतराल में दो पासपोर्ट बनवा लिए। पहले पासपोर्ट से वह बहरीन भी हो आया है।

    फर्जी दस्तावेज के आधार पर करीब दस साल उम्र कम करके और नाम के आगे कुमार बढ़ाकर आरोपित दूसरे पासपोर्ट से फिर विदेश जा रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर बायोमीट्रिक प्रक्रिया में वह पकड़ा गया। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ से आई इस संबंध में रिपोर्ट पर जांच कराने के बाद पुलिस ने आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया है।

    जहांगीराबाद के दरहरा निवासी दयाराम के पुत्र विंटू के नाम से पासपोर्ट (संख्या डब्ल्यू0150366) 27 जून 2022 को जारी हुआ था, जिसकी वैधता 20 जून 2032 तक है। इस पासपोर्ट में उसकी जन्मतिथि एक जनवरी 1981 अंकित है।

    इसके बाद विंटू कुमार के नाम से दूसरा पासपोर्ट (संख्या डब्ल्यू7449430) 26 दिसंबर 2022 को जारी करा लिया गया। इस दूसरे पासपाेर्ट की वैधता 25 दिसंबर 2032 तक है।

    दूसरे पासपोर्ट में पिता का नाम दयाराम, माता का नाम सावित्री, पत्नी का नाम रेखा और पता वही अंकित है, विंटू के आगे कुमार और जन्मतिथि बदलकर एक जनवरी 1992 अंकित है। इस तरह दोनों पासपोर्टों में जन्मतिथि में करीब 10 वर्ष का अंतर मिला।

    एक माह पूर्व विंटू दूसरे पासपोर्ट से फिर विदेश जा रहा था। एयरपोर्ट पर एमीग्रेशन प्रक्रिया के दौरान बायोमीट्रिक मिलान में उसके दोनों पासपोर्ट का विवरण पता चला। जिसके बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने मामले की रिपोर्ट बाराबंकी पुलिस को भेजी।

    जिसके आधार पर हुई जांच में पता चला कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और परिवार रजिस्टर की छायाप्रति समेत अन्य दस्तावेजों में व्यक्तिगत विवरण में बदलाव किया गया।

    इसके आधार पर जहांगीराबाद थाना में तैनात उपनिरीक्षक वीरेश पाल सिंह ने विंटू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। जहांगीराबाद एसओ राम कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपित की तलाश चल रही है, जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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    20 दिन में दूसरा मामला

    बड्डूपुर के पिपरौली निवासी मोहम्मद हुसैन को फर्जीवाड़ा कर दूसरा पासपोर्ट बनाने वाले को पुलिस ने 24 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हुसैन का पहला पासपोर्ट नौ मार्च 1999 को जारी हुआ था। दूसरे पासपोर्ट में उसने अपनी मां व जन्मतिथि बदलकर बनवा लिया। इसको भी नए पासपोर्ट के साथ लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया में हुसैन को बायोमेट्रिक प्रक्रिया से पकड़ा गया था।