Barabanki: दुबई में नौकरी के नाम पर दिया था वीजा का लालच, दो जालसाजों ने युवक से ठगे सवा लाख रुपये

सूरतंगज (बाराबंकी), संवादसूत्र। दुबई में नौकरी का झांसा देकर दो जालसाजों ने एक युवक से सवा लाख रुपये ठग लिए। रुपये वापस मांगने पर पीड़ित को जालसाज धमकाने लगे। पीड़ित ने रामनगर थाने में तहरीर देकर जालसाजी व अमानत में खयानत की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। वीजा द‍िलाने के नाम पर ठगा अयोध्या के पटरंगा थाना के गैरांड गांव निवासी शाहिद ने रामनगर थाने में तहरीर दी है कि रामनगर के लैन गांव निवासी इश्तियाक एवं दरियाबाद के मुख्य कस्बा निवासी मैनुद्दीन ने दुबई में नौकरी के लिए वीजा दिलाने का झांसा देकर तीन बार में एक लाख 24 हजार सात सौ रुपये लिए हैं। इसमें एक बार नकद और दो बार आनलाइन भुगतान किए जाने की बात कही है। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, पुल‍िस कर रही मामले की जांच करीब एक वर्ष बीतने के बाद भी जब वीजा नहीं मिला और पैसे वापस मांगे तो आरोपितों ने धमकाना शुरू कर दिया। निरीक्षक सुरेश चंद्र पांडेय ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर पर धोखाधड़ी का नामजद मुकदमा लिखा गया है। मामले की जांच चल रही है।

Edited By: Vinay Saxena