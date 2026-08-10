बाराबंकी सड़क हादसे में दो कांवडियों की मौत, तीन की हालत गंभीर

प्रेम अवस्थी, बाराबंकी। जिले के फतेहपुर व देवा क्षेत्र में रात करीब एक बजे सड़क हादसे में पांच बाइक सवार कांवडिया गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें दो की मौत हो गई और तीन की हालत गंभीर है।

यह सभी सावन के दूसरे सोमवार पर जल चढ़ाने श्रीलोधेश्वर महादेवा रामनगर जा रहे थे। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार फतेहपुर नगर पंचायत के जोशी टोला के शैलेंद्र उर्फ हेमल जोशी (25) पुत्र दया शंकर बाइक से अपने साथी सचिव जोशी (24) और शक्तिमान ( 23) के साथ रामनगर क्षेत्र के श्रीलोधेश्वर महादेव तीर्थ जा रहे थे।