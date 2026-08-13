बाराबंकी में उमस का प्रकोप, प्रार्थना सभा में एक-एक कर बेहोश हुईं जीजीआईसी की 25 छात्राएं

संवाद सूत्र, बाराबंकी। हरख क्षेत्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सतरिख में गुरुवार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान एक-एक कर 25 छात्राएं बेहोश हो गईं। कुछ छात्राएं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ीं।

छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से कालेज में अफरा-तफरी मच गई। छात्राओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस बुलाई गई, लेकिन उसके समय से न पहुंचने पर सीएचसी सतरिख के स्वास्थ्यकर्मी अपनी कार से कालेज पहुंचे और छात्राओं को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया।

चिकित्सकों की निगरानी में छात्राओं का उपचार शुरू किया गया। प्रथम दृष्टया गर्मी के कारण छात्राओं की हालत बिगड़ने की बात कही जा रही है। गुरुवार सुबह कॉलेज में प्रार्थना सभा चल रही थी। इसी दौरान एक छात्रा के बाद दूसरी छात्रा बेहोश होने लगी। देखते ही देखते करीब 25 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। कुछ छात्राएं जमीन पर गिर पड़ीं।

कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन एंबुलेंस के पहुंचने में देरी होने पर सीएचसी सतरिख को सूचना दी गई। सूचना पर सीएचसी के स्वास्थ्यकर्मी शैलेंद्र राज सिंह अपनी कार से कालेज पहुंचे। उन्होंने अन्य कर्मचारियों की मदद से छात्राओं को वाहन से सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तत्काल उनका उपचार शुरू किया।

राजकीय बालिका इंटर कालेज में शिक्षण कार्य का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है। यहां के सीएचसी अधीक्षक डॉ. नितीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर गर्मी के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। सभी छात्राओं का उपचार किया गया।