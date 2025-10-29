बाराबंकी में ई-रिक्शा चार्जिंग को लेकर विवाद, मारपीट और फायरिंग में तीन घायल

संवाद सूत्र, जागरण त्रिवेदीगंज (बाराबंकी)। ई-रिक्शा चार्ज करने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट हो गई। पेट्रोल पंप संचालक ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग और मारपीट के दौरान तीन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। कई घंटे तक यह मामला चला, संचालक ने फिल्मी स्टाइल में गोलियां चलाईं।

लोनीकटरा के हुसैनाबाद गांव के पास लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे किनारे स्थित एक पेट्रोल पंप पर रात करीब 12 बजे विवाद हो गया। कोतवाली हैदरगढ़ के रायपुर निवासी दीपक द्विवेदी ई-रिक्शा लेकर लौट रहे थे। बैट्री खत्म होती देख हुसैनाबाद पेट्रोल पंप पर बने चार्जिंग प्वाइंट पर चार्ज करने के लिए लगाने लगे। यहीं पर किसी बात को लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों से कहासुनी होने लगी।

इसी बीच दीपक ने अपने गांव फोन कर अन्य लोगों को बुला लिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों व पंप मालिक वीरेंद्र शुक्ला, शशांक शुक्ला सहित कर्मचारियों एकत्रित हो गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इतने में ही पंप संचालक ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान कोतवाली हैदरगढ़ के रायपुर निवासी लवकुश के पेट में गोली लगी।

सीएचसी त्रिवेदीगंज में इलाज के दौरान दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। स्थिति की नजाकत को भांपते हुए लोनीकटरा कटरा के अलावा हैदरगढ़, कोठी व सुबेहा की पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने घटना स्थल का जायजा लिया।