Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बाराबंकी में ई-रिक्शा चार्जिंग को लेकर विवाद, मारपीट और फायरिंग में तीन घायल

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    बाराबंकी में ई-रिक्शा चार्जिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना के बाद पेट्रोल पंप पर तैनात पुलिस व पसरा सन्नाटा। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण त्रिवेदीगंज (बाराबंकी)। ई-रिक्शा चार्ज करने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट हो गई। पेट्रोल पंप संचालक ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग और मारपीट के दौरान तीन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। कई घंटे तक यह मामला चला, संचालक ने फिल्मी स्टाइल में गोलियां चलाईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोनीकटरा के हुसैनाबाद गांव के पास लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे किनारे स्थित एक पेट्रोल पंप पर रात करीब 12 बजे विवाद हो गया। कोतवाली हैदरगढ़ के रायपुर निवासी दीपक द्विवेदी ई-रिक्शा लेकर लौट रहे थे। बैट्री खत्म होती देख हुसैनाबाद पेट्रोल पंप पर बने चार्जिंग प्वाइंट पर चार्ज करने के लिए लगाने लगे। यहीं पर किसी बात को लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों से कहासुनी होने लगी।

    इसी बीच दीपक ने अपने गांव फोन कर अन्य लोगों को बुला लिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों व पंप मालिक वीरेंद्र शुक्ला, शशांक शुक्ला सहित कर्मचारियों एकत्रित हो गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इतने में ही पंप संचालक ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान कोतवाली हैदरगढ़ के रायपुर निवासी लवकुश के पेट में गोली लगी।

    यह भी पढ़ें- Lucknow News: प्रसूता को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाने के मामले में आरोपी नर्स का तबादला

    वहीं, मारपीट में पंप संचालक लखनऊ के कैंट निवासी वीरेंद्र शुक्ला व रायपुर के सतीश घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी त्रिवेदीगंज पहुंचाया, जहां से लवकुश को ट्रामा सेंटर लखनऊ व वीरेंद्र शुक्ला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    सीएचसी त्रिवेदीगंज में इलाज के दौरान दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। स्थिति की नजाकत को भांपते हुए लोनीकटरा कटरा के अलावा हैदरगढ़, कोठी व सुबेहा की पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने घटना स्थल का जायजा लिया।

    लोनीकटरा थानाध्यक्ष अभय कुमार मौर्य ने बताया कि रात में पेट्रोल पंप पर चार्जिंग को लेकर हुए विवाद में तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई की जाएगी।