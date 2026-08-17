बाराबंकी में दहेज के लिए हैवानियत, कार नहीं मिली तो विवाहिता को पीटा; पति समेत 7 पर मुकदमा

संवादसूत्र, जागरण बाराबंकी। दहेज में चार पहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मारपीट और कमरे में बंधक बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। रामनगर के सदफ खातून की शादी 16 अप्रैल 2026 को बहराइच के जरवल रोड, नौशहरा निवासी अब्दुर्रहमान उर्फ सद्दाम से हुई थी।

आरोप है कि विवाह में मायके पक्ष ने 1.50 लाख रुपये नकद, जेवर, बाइक समेत करीब 15 लाख रुपये का सामान दिया था। इसके बाद भी ससुरालजन कार की मांग कर ताने देते और मारपीट करते रहे।



28 जून को मायके पक्ष ने विवाहिता को कमरे में बंद पाया और घायल हालत में सीएचसी रामनगर में इलाज कराया। 29 जून को फिर मायके में आकर मारपीट और कार की मांग की गई।