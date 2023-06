एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत पुलिस जैदपुर के ग्राम टिकरा निवासी अलीम उर्फ साधु की दो करोड़ 30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करेगी। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला अधिकारी ने जब्तीकरण का आदेश दे दिया है। कोतवाली नगर में अलीम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है।

बाराबंकी, संवादसूत्र। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने जैदपुर के तस्कर मोहम्मद अलीम व उसकी पत्नी तरन्नुम के नाम से जमीन व मकान कुर्क करेगी। दो करोड़ तीस लाख कीमत की यह संपत्ति कुर्क के डीएम ने आदेश दे दिए हैं। दो करोड़ 30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करेगी पुल‍िस एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत पुलिस जैदपुर के ग्राम टिकरा निवासी अलीम उर्फ साधु की दो करोड़ 30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करेगी। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला अधिकारी ने जब्तीकरण का आदेश दे दिया है। अलीम के खि‍लाफ दर्ज है गैंगस्‍टर एक्‍ट का मुकदमा कोतवाली नगर में अलीम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। इसमें गिरोह का सरगना अलीम उर्फ साधू और उसके सदस्यों में रसूलपुर जैदपुर के जीपी सिंह, शनाउल्ला, मारुफ और अलीम का पुत्र कैफ को शामिल हैं। यह लोग संगठित गिरोह बनाकर करीब 20 वर्षों से मार्फीन की तस्करी कर रहे हैं। अलीम उर्फ साधू ने अपने एवं परिवारजन के नाम संपत्ति अर्जित करता रहा। कुर्क की जाने के लिए चिह्नित संपत्ति में ग्राम टिकरा मुर्तजा अलीम के नाम जमीन व मकान और उसकी पत्नी तरन्नुम के नाम जमीन शामिल हैं। अलीम पर जैदपुर और कोतवाली नगर में आधा दर्जन मुकदमा दर्ज हैं।

Edited By: Vinay Saxena