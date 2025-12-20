करोड़ों रुपये हड़पने के बाद नेपाल की सैर कर रहे कंपनी के निदेशक, स्थानीय लोगों को दिखे आरोपित

संवाद सूत्र, बाराबंकी। चिट फंड कंपनी बनाकर खाता धारकों के पांच करोड़ से अधिक रुपये हड़पने वाले कंपनी के निदेशक नेपाल में फरारी काट रहे हैं। पुलिस को चकमा देकर फरार आरोपितों में से तीन निदेशक नेपाल के थ्री स्टार होटल में तीनों ठहरे हुए हैं, जिसमें मुख्यारोपित व उसकी पत्नी भी शामिल है। पुलिस नामजद एक भी आरोपित का पता नहीं लगा सकी है।

कोतवाली नगर के ओबरी निवासी रामगोपाल निगम उसकी पत्नी शिखा निगम सहित जहांगीराबाद का टेरा दौलतपुर का अफरोज और मंशापुरवा निवासी सौरभ वर्मा संसार भविष्य म्यूचुअल बेनिफिट निधि और माया संसार इंफ्रा कंपनी के निदेशक हैं।

जहांगीराबाद के सद्दीपुर में इस कंपनी का कार्यालय स्थित है। नवंबर माह में सभी निदेशक कंपनी के कार्यालय में ताला लगाकर पांच हजार खाताधारकों और कर्मचारी का बकाया वेतन सहित करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए।

यह कंपनी 2016 से संचालित हो रही थी। मामले में पांच दिसंबर 2025 को दैनिक जागरण की पहल पर कोतवाली नगर में पहला मुकदमा दर्ज हुआ।

जिसमें चारों निदेशक सहित एक शाखा प्रबंधक आमिर अहमद को नामजद किया गया।इन पर कंपनी के कर्मचारियों ने अपना वेतन व निवेश के करीब 40 लाख रुपये भी शामिल है।

स्थानीय लोगों को मिला आराेपित

फरार आरोपित नेपाल के नोवाकोट बिदुर बागमती में स्थित थ्री स्टार वाटर टावर होटल में देखे गए। जहांगीराबाद के कुछ लोग वहां पहुंचे और उनसे मिले भी। यह सूचना मिलने के बाद उसके भुक्तभोगी कुछ लोग उसकी तलाश में उस होटल भी गए, लेकिन तब तक वह वहां से निकल चुके थे।