बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर भीषण बस हादसा, पांच वर्षीय बच्चे की मौत, कई घायल

जागरण संवाददाता, गणेशपुर (बाराबंकी)। बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर मंगलवार दोपहर बाद तेज बारिश के बीच कैसरबाग और बाराबंकी डिपो की अनुबंधित बसों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में दोनों बसों में सवार कई यात्री घायल हो गए। सीएचसी पहुंचाए गए 14 घायलों में पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और भीषण जाम लग गया।

रामनगर के रानी बाजार के निकट हुए हादसे के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी रामनगर पहुंचाया, जहां रामनगर के कुंहरावां निवासी आशीष के पांच वर्षीय पुत्र आर्यन को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी मां पूजा सहित वंदना पांडेय, राजेश कुमार, सुफिया, संदीप मिश्रा, राजकुमारी, शिवम सहित कई घायलों का उपचार किया गया।

राजेश कुमार की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं कुछ घायलों को सीएचसी बड़ागांव भेजा गया। बाराबंकी डिपो बस के परिचालक अरविंद कुमार शुक्ला निवासी रामनगर व चालक प्रभाकर सहित रामलली, राज कुमारी निवासी कानपुर, नरेंद्र सिंह निवासी बिहार गया जहानाबाद और अशोक कुमार तिवारी सहित त्रिलोकपुर निवासी प्रभाकर को भी जिला अस्पताल रेफर किया गया।