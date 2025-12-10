Language
    Barabanki Accident: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर क्‍यों रुकी थी कार? एक गलती ने ली 5 लोगों की जान; मंजर देख सहमे लोग

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:54 PM (IST)

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। आजमगढ़ से लखनऊ को जाते समय वैगनआर कार का इंजन गर्म हो गया था, जिसमें पानी डालने के लिए कार को किनारे रोका गया था। जीशान कंटीली बैरीकेडिंग से निकल कर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से नीचे उतर कर हैंडपंप से बोतल में पानी भरकर लाए थे। हालांकि तत्काल ग्रामीण मौके पर पहुंचकर ब्रीजा में फंसे लोगों को बाहर न निकाल लेते तो कारों में लगी आग से यह हादसा और विकराल रूप ले सकता था। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ब्रीजा कार चालक की लापरवाही प्रकाश में आयी है।

    मऊ निवासी जिशान अपनी बड़ी बहन गुलेअफ्सां परवीन उर्फ चांदनी के घर आजमगढ़ गया था, जहां से बहन व चारों बच्चों इस्मा, समरीन, इल्मा और जियान को लेकर लखनऊ के लिए निकले थे। बताया जाता है कि ब्रीजा की टक्कर इतनी तेज थी कि वैगनआर में पीछे लगे सीएनजी किट का टैंक उखड़कर कार के अगले हिस्से में पहुंच गया था। करीब दो सौ मीटर दूर तक घिसटती हुई गई दोनों कार में आग लगी और राख हो गईं।

    इस दौ सौ मीटर की दूरी के बीच मृतकों के शव और क्षतिग्रस्त वाहनों के अवशेष पड़े हुए थे। हादसे का भीषण दृश्य देखकर ही लोग सहम गए। पूर्व प्रधान अनिल सिंह ने बताया कि इतनी तेज आवाज हुई कि लोग सहम गए। आनन-फानन लोग मौके पर पहुंचे और ब्रीजा कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

    करीब 115 की रफ्तार में भी कार

    घटना स्थल के पास ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के वह कैमरे लगे हैं, जो वाहन की रफ्तार रीड करते हैं। जिसमें ब्रीजा की रफ्तार करीब 115 देखी गई थी।

    तो हो जाता बड़ा हादसा

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीच रोड पर दुर्घटनाग्रस्त दोनों कार में से वैगनआर में तो कोई नहीं था, लेकिन ब्रीजा में कुत्ता सहित चारों लोग फंसे हुए थे और वैगन आर में लगी आग बढ़ रही थी। काफी मशक्कत से अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और चंद क्षणों में ब्रीजा में भी आग लग गई। यदि समय पर सभी काे बाहर न निकाला जाता तो हादसे का रूप और विकराल हो सकता था।

    कुत्ते को एंबुलेंस में लाए

    ब्रीजा सवार घायल अपने कुत्ते को भी एंबुलेंस में ले जाने के लिए काफी विवाद किया। यही नहीं सीएचसी में भी ब्रीजा सवार युवतियों ने लोगों से अभद्रता व विवाद की। जिनको वहां मौजूद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने शांत कराया।

    डीएम-एसपी ने लिया जायजा

    घटना के बाद जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। उनके साथ सीओ यातायात आलोक पाठक भी पहुंचे। वहीं रेस्क्यू के दौरान एसडीएम राजेश विश्वकर्मा और सीओ सहित स्थानीय पुलिस भी सक्रिय रही।

     