बाराबंकी पुलिस ने बस से चोरी हुई 7 किलो चांदी की पायल मामले का किया खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार
बाराबंकी पुलिस ने बस से चोरी हुई 7 किलो चांदी की पायल का खुलासा किया है। एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर 197 पैकेट पायल बरामद की गई हैं।
HighLights
बस से चोरी हुई 7 किलो चांदी की पायल बरामद।
शातिर चोर अजय चौहान को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
रामसनेहीघाट पुलिस ने 197 पैकेट पायल बरामद कीं।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। कोतवाली पुलिस ने 20 दिन पूर्व बस में हुई चांदी की पायल चोरी का राजफाश किया। एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर निशानदेही पर 197 पैकेट चांदी की पायल बरामद की हैं। बरामद चांदी का कुल वजन करीब 7.018 किलोग्राम है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।
आगरा के मोतीबाग, यमुना ब्रिज निवासी कृष्ण कुमार खंडेलवाल 26 जुलाई को बस से चांदी के आभूषण लेकर गोरखपुर जा रहे थे। रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर देवेश रेस्टोरेंट के पास खड़ी बस के पास एक कार रुकी। कार से उतरे कुछ लोग बस में चढ़े और कृष्ण कुमार के बैग से चांदी की पायल वाला बैग निकालकर भाग निकले।
चोरी की गई 197 पैकेट चांदी की पायल बरामद
बस के गोरखपुर पहुंचने पर बैग में पायल के पैकेट गायब मिले। कृष्ण कुमार ने बस में लगे कैमरों की फुटेज चेक कराई। फुटेज में देवेश रेस्टोरेंट के पास कुछ युवकों के बस में चढ़ते दिखने पर उन्होंने 30 जुलाई को रामसनेहीघाट कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कराई।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की। सूचना के आधार पर पुलिस ने मो. पुर कीरत से सिद्धौर जाने वाले मार्ग पर मध्य प्रदेश के धार जिले के थाना धर्मपुरी क्षेत्र के लन्हेरा बुजुर्ग निवासी अजय चौहान (22) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर चोरी की गई 197 पैकेट चांदी की पायल बरामद की गईं।
कार्रवाई अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक रामकृपाल चौहान के नेतृत्व में उपनिरीक्षक शोभित शुक्ला, हेड कांस्टेबल अजय कुमार तथा कांस्टेबल बालेंद्र कुमार, श्लोक तिवारी और सचिन चतुर्वेदी की टीम ने की। प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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