बाराबंकी में पुनर्जीवित होगी बाणहन्या नदी, लोधेश्वर श्रद्धालुओं को लाभ; प्रदेश की पहली नदी का चयन

दीपक मिश्रा, बाराबंकी। लोधेश्वर महादेव के श्रद्धालुओं को जल्द ही एक भूली-बिसरी नदी के भी दर्शन हो सकेंगे। महादेवा में बाणहन्या नदी, जिसे बोहनिया नदी भी कहा जाता है, अब पुराने स्वरूप में लौटने की तैयारी में है। करीब 11 किलोमीटर लंबी इस विलुप्त नदी को विकसित भारत-जी राम जी से पुनर्जीवित किया जाएगा।

मान्यता है कि महाभारत काल में अर्जुन ने लोधेश्वर महादेव के जलाभिषेक के लिए अपने बाण से इस नदी को प्रकट किया था। यह नदी भगहर झील से निकलकर सरयू में समाहित होती थी। समय के साथ इसका प्रवाह खत्म हो गया और नदी केवल इतिहास व लोकमान्यता में रह गई। अब जीपीएस से पुराने प्रवाह क्षेत्र की तलाश की गई है।