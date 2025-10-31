Language
    बाराबंकी में मां के सामने आठ वर्षीय बेटी को बस ने कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

    By Deepak Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:46 PM (IST)

    बाराबंकी में एक दर्दनाक हादसे में एक आठ साल की बच्ची की बस से कुचलकर मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बच्ची अपनी मां के साथ सड़क पार कर रही थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बस से कुचलने पर आठ वर्षीय बालिका की मौत।

    जागरण टीम, बाराबंकी। अलग-अलग हुए सड़क दुर्घटना में बालिका समेत दो की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। रामसनेहीघाट में मां के सामने ही बस ने उसकी बेटी को कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। कोठी में तीन दिन पूर्व घायल हुए युवक ने दम तोड़ दिया। फतेहपुर, त्रिवेदीगंज और सूरतगंज में लोग जख्मी हुए हैं।

    रामसनेहीघाट में असंद्रा के मिर्जापुरवा गांव निवासी अमित कुमार की पत्नी रुचि अपने बच्चों के साथ ऑटो से दरियाबाद के मसूदपुर खजुरी स्थित अपने मायके जा रही थी। कोटवासड़क में आटो से उतरने के बाद रुचि अपनी बेटियों नौ वर्ष की नित्या, सात वर्ष की आस्था, चार वर्ष की रिद्धि के साथ हाईवे पार कर रही थी।

    इसी दौरान लखनऊ से अयोध्या की ओर जा रही डबल डेकर बस ने आस्था को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की मां रुचि ने रोते हुए बताया कि उन्होंने रिक्शा चालक से बच्चों को सड़क पार कराने में मदद मांगी थी, लेकिन उसने इन्कार कर दिया। उसी दौरान यह हादसा हो गया। एसओ अंकित त्रिपाठी ने बताया कि बस को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

    सूरतगंज के मोहम्मदपुर खाला के केदारीपुर गांव निवासी कोटेदार राजेश मिश्रा पुत्र जानकी प्रसाद मिश्रा शुक्रवार की सुबह सूरतगंज बीआरजी स्कूल में बच्चों को छोड़कर मोहम्मदपुर खाला रिश्तेदारी में जा रहे थे। तभी चौराहे पर फतेहपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गए।

    त्रिवेदीगंज में शटरिंग का सामान लादकर जा रहा तेज रफ्तार भार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे चालक घायल हो गया। हादसा शुक्रवार शाम करीब सात बजे लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे पर लोनी कटरा के दहिला चौराहे के पास हुआ। हादसे में चालक शंखापुर निवासी अनुज सिंह घायल हो गए। घायल को सीएचसी त्रिवेदीगंज पहुंचाया गया है।

    तीन दिन बाद युवक की मौत

    कोठी के डिघावां गांव निवासी रिंकू पुत्र रामस्वरूप तीन दिन पूर्व बाइक से अपनी ससुराल जा रहा था। किसी अज्ञात वाहन ने असंद्रा के भीखरपुर गांव के पास जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिद्धौर भेजा गया था। जहां हालत नाजुक होने पर ट्रामा सेंटर लखनऊ में इलाज चल रहा था। गुरुवार की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    फतेहपुर के रामनगर रोड स्थित फतेहपुर कोल्ड स्टोरेज के पास बाइक और साइकिल में भिड़ंत से बाइक सवार सरोज कुमार और विनय कुमार और साइकिल सवार बैजनाथ घायल हो गए। घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया।

    वहीं, कसियापुर चौराहे पर ई-रिक्शा और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। ई-रिक्शा सवार असोहना की आस्था पुत्री समर सिंह, राजितराम तथा बहलौलपुर के बाइक सवार भानू सिंह और उनके साथी हरिराम घायल हो गए।