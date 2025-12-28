बाराबंकी में 50 अन्नपूर्णा स्टोर निर्माण की मिली स्वीकृति, एक दुकान के निर्माण में खर्च होंगे 8.50 लाख रुपये

संवाद सूत्र, बाराबंकी। उचित दर विक्रेताओं को अस्थाई दुकान (अन्नपूर्णा स्टोर) बनाने के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। पूर्ति विभाग की योजना में 50 स्टोर का निर्माण करवाया जाना है। मेरा गांव मेरा मनरेगा के तहत हर विकास खंड के पांच ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा स्टोर का निर्माण हो रहा है। यह स्टोर कोटेदारों को आवंटित कर दिए जाएंगे। एक स्टोर की निर्माण लागत लगभग साढ़े आठ लाख 46 हजार रुपये है।

वर्ष 2023 में 75 स्टोर जिले में बनवाए गए थे। 2024 में 42 पूर्ण हो चुके हैं। 2025 में मनरेगा से 75 स्टोरों का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन बजट न आने से स्टोर के निर्माण नहीं हो सके। अब पूर्ति विभाग से भी 50 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे। सभी की जमीन चिह्नित कर ली गई है।

जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि अब मनरेगा के साथ ही पूर्ति विभाग की ओर से भी अन्नपूर्णा भवन बनाकर दिए जाएंगे। उचित दर विक्रेताओं का खर्च कम करने की दिशा में दुकान किराया मद के बोझ को कम किया जा रहा है। हर कोटेदार को एक-एक दुकान बनाकर दी जा रही है। यह दुकानें सरकारी गल्ले के लिए ही आवंटित होंगी। कोटेदार बदले जाने के बाद भी दुकान नहीं बदली जाएगी।

139 दुकानें जहां पर नहीं पहुंच पाते वाहन डोर स्टेप डिलीवर के तहत प्रत्येक कोटेदारों के दरवाजे तक राशन पहुंचाना है। कुछ दुकानों तक वाहन नहीं पहुंच पाते हैं, जिसमें कुछ दुकानों की दूरी 200 मीटर है, तो कई उचित विक्रेताओं की दूरी लगभग 500 मीटर से अधिक है।