बाराबंकी में निर्माणाधीन पाेल्ट्री फार्म के पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, गांवों में पसरा मातम

संवाद सूत्र, बाराबंकी। निर्माणाधीन पोल्ट्री फार्म परिसर में मिट्टी निकालने के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भरा था। रविवार शाम इसमें नहाते समय तीन बालकों की डूब कर मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिवारजन में मातम मचा है।



कुर्सी के बैना गांव के बाहर बन रहे पोल्ट्री फार्म में रविवार शाम करीब चार बजे गांव निवासी गुड्डू गौतम का 13 वर्षीय पुत्र देवा, शंकर का 10 वर्षीय पुत्र सुमित और धर्मराज का 15 वर्षीय पुत्र दिव्यांश गांव के अन्य बालकों के साथ पहुंचे थे।

तीनों गड्ढे में भरे पानी में नहाने लगे। गहराई में जाने के कारण तीनों डूबने लगे। अन्य बालकों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी में उतरकर देवा व सुमित को बाहर निकाला। परिवारजन दोनों को निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।