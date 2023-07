Barabanki: 50 साल का पड़ोसी किशोरी का करता था शरीरिक शोषण, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा; केस दर्ज

मोहम्मदपुर खाला थाना के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी का पड़ोसी व्यक्ति शारीरिक शोषण करता था लेकिन आरोपी की धमकी के कारण वह डर में किसी को कुछ नहीं बताती थी। शारीरिक शोषण के कारण जब किशोरी गर्भवती हो गई तो परिवारजन को प्रकरण की जानकारी हुई। परिजनों ने मामले की शिकायत कर 50 वर्षीय आरोपी पर दुष्कर्म पास्को एक्ट आदि का मुकदमा दर्ज कराया है।

सूरतंगज (बाराबंकी), संवाद सूत्र। पड़ोस में रहने वाला अधेड़ किशोरी का कई महीने तक शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी की धमकि‍यों के कारण किशोरी किसी से कुछ नहीं बता नहीं पाती थी। इसी बीच वह गर्भवती हो गई तो परिवारजन को मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज क‍िया है। वहीं, आरोपी फरार हो गया है। गर्भवती होने पर हुआ खुलासा मोहम्मदपुर खाला थाना के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी का पड़ोसी व्यक्ति शारीरिक शोषण करता था, लेकिन आरोपी की धमकी के कारण वह डर में किसी को कुछ नहीं बताती थी। शारीरिक शोषण के कारण जब किशोरी गर्भवती हो गई तो परिवारजन को प्रकरण की जानकारी हुई। परिजनों ने मामले की शिकायत कर 50 वर्षीय आरोपी पर दुष्कर्म, पास्को एक्ट आदि का मुकदमा दर्ज कराया है। उधर, जानकारी होने पर आरोपित गांव छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। Kaushambi: दो युवकों की अजीबोगरीब Love Story, प्रेमी के कहने पर राहुल से 'रागि‍नी' बन गया शख्‍स पुल‍िस ने दर्ज क‍िए पीड़िता के बयान वहीं, पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतंगज भेजा, जहां डा. फुरकान ने महिला चिकित्सक की उपस्थिति न होने के कारण जिला अस्पताल भेजा है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं। पीड़िता ने बताया है कि जब घर में मां-पिता नहीं रहते थे, तब पड़ोसी व्यक्ति आकर उससे दुष्कर्म करता था। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव ने बताया है कि घटना चार-पांच माह पूर्व की है। गर्भवती होने की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से होगी। डा. फुरकान ने आशंका जताई है कि किशोरी करीब चार माह की गर्भवती है। परीक्षण से उसके गर्भवती होने की पुष्टि होगी।

