परिषदीय विद्यालयों में अब मिडे-डे मील के भरोसे नहीं रहेंगे बच्चे, सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता देने की कवायद शुरू

जागरण संवाददाता, बांदा। परिषदीय विद्यालयों में दोपहर के मिड-डे मील के साथ अब सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता मुहैया करवाने की कवायद शुरू की गई है। बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सुबह नाश्ते में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता या फिर सुबह घर से बिना नाश्ता या भूखे ही बिना खाना खाए ही स्कूल पहुंच जाते हैं।

ऐसे में बच्चों को दोपहर के समय मिलने वाले मिड-डे मील के भरोसे ही रहना पड़ता है। जिससे उन्हें भरपूर पोषण नहीं मिल पाता है। शासन की इस पहल से मंडल के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब चार लाख से अधिक बच्चों को नाश्ते में पाैष्टिक आहार मिल सकेगा।

मंडल के चारों जिलों में 4788 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें कुल 4,13,674 बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूली बच्चों को पर्याप्त पोषण मुहैया कराने की मुहिम में दोपहर के भोजन (मिड-डे मील) के साथ ही अब उन्हें सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध करवाने की दिशा में कवायद शुरू की गई है।

इससे बच्चों को मानसिक व शारीरिक रूप से बेहतर बनाया जा सकेगा। ग्रामीण इलाकों में घरों में भरपूर पौष्टिक आहार न मिलने व सुबह के समय नाश्ता न मिल पाने आदि के चलते बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।

चिकित्सकों के अनुसार सुबह का नाश्ता एक तरह से संपूर्ण आहार होता है। ऐसे में शासन ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सुबह के पौष्टिक नाश्ता देने की पहल शुरू की है। इसमें गुजरात व कर्नाटक में इस पहल के शुरू होने के बाद केंद्र सरकार अब अन्य राज्यों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने में जुटी है।

इसके लिए सभी राज्यों के साथ गुजरात और कर्नाटक के प्लान को साझा किया गया है। इसके साथ ही पीएम-पोषण योजना के लिए होने वाली बैठक के दौरान इसे लेकर भी एक प्लान साझा करने को कहा गया है।



पौष्टिक नाश्ते के बाद बढ़ जाती है सीखने की क्षमता

स्कूली बच्चों को दोपहर के भोजन के साथ सुबह का नाश्ता देने की यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिश के बाद आगे बढ़ी है, जिसमें कई अध्ययनों को हवाला देते हुए कहा गया है कि बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता देने के बाद कुछ घंटों तक उनमें मुश्किल विषयों को प्रभावी ढंग से सीखने की क्षमता बढ़ जाती है।

बच्चों को दोपहर के भोजन के साथ सुबह की नाश्ता देने की सिफारिश की गई। जानकारी सामने आई कि स्कूलों में अधिकांश बच्चे सुबह खाली पेट ही स्कूल आते हैं। इसके बाद गुजरात और कर्नाटक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कई फाउंडेशन के सहयोग से इसे शुरू किया है। अब इसे यहां भी लागू किया जाना है।