Banda News: बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार से कुचलकर बालक की मौत, बोनट में फंसे शव को 12 फीट तक घसीटा

Accident In Banda यूपी के बांदा में झांसी-मीरजापुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में बालक की मौत हो गई। तेज रफ्तार अन‍ियंत्र‍ित हुई कार ने पहले बालक को कुचला। इस दौरान बालक का शव कार में फंस गया। ड्राइवर ने शव के फंसने के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी। ज‍िससे करीब 12 फीट तक शव सड़क पर घसिटता हुआ गया।

Banda News: बांदा सड़क हादसे में बालक की मौत

Your browser does not support the audio element.

बांदा, जेएनएन। झांसी-मीरजापुर हाईवे पर गिरवां के ग्राम खुरहंड में छत्रपाल का दस वर्षीय पुत्र करन पड़ोसी बच्चों के साथ सड़क किनारे जामुन खाने गया था। अतर्रा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने करन को कुचल दिया। कार में फंसकर करीब 12 फीट तक घिसटता चला गया। ग्रामीणों ने शोर मचाया। चालक वाहन समेत फरार हो गया। एंबुलेंस से गांव के लोग गंभीर हालत में बच्चे को जब तक रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज ले गए तब तक उसकी मौत हो गई। चाचा देवेंद्र ने बताया कि वह चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। गांव के जूनियर हाईस्कूल में कक्षा चार में पढ़ता था। गिरवां थाना प्रभारी संदीप तिवारी ने बताया कि दुर्घटना करने वाले फरार चालक व वाहन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

Edited By: Prabhapunj Mishra