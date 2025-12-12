डिंगवाही-खुरहंड रेलखंड में किया गया स्पीड ट्रायल, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन
जागरण संवाददाता, बांदा। नवनिर्मित दोहरी रेलवे लाइन का प्रबंधक व संरक्षा आयुक्त, डीआरएम ने दो दिवसीय निरीक्षण किया। साथ ही बनकर तैयार हुए डिंगवाही-खुरहंड रेलखंड में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाते हुए स्पीड का ट्रायल कराया गया।
अधिकारियों ने संचालन केबिनों से लेकर अन्य उपकरणों व लाइनों की जांच की है। संबंधित अधिकारियों को ट्रेनों के संचालन में संरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। आगे के कार्यों को शीघ्रता से पूरा कराने के लिए कहा गया। अधिकारियों ने कहा है कि दोहरी लाइन के तैयार होने से झांसी मंडल में ट्रेन संचालन की क्षमता में वृद्धि होगी।
साथ ही यात्रियों का समय बचेगा। ट्रेनें बिना रुकावट गंतव्य के लिए संचालित हो सकेंगी। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल की ओर से यात्री सुविधाओं को देखते हुए परिचालन सुगमता के लिए मूलभूत ढांचे के विस्तार के क्रम में दो दिवसीय दौरे पर आए रेल संरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर परिक्षेत्र प्रणजीव सक्सेना ने दूसरे दिन गुरुवार को महत्वपूर्ण सरंक्षा परीक्षण किया।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण हिमांशु गोस्वामी और मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के साथ खुरहंड–डिंगवाही रेलखंड पर नव-निर्मित दूसरी लाइन के कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया।
निरीक्षण के बाद रेल संरक्षा आयुक्त ने कहा कि उनकी अनुमति प्रदान के बाद इस खंड पर रेल संचालन शुरू होगा। इस दोहरी लाइन के तैयार होने से झांसी मंडल में ट्रेन संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दोहरी लाइन परिचालन से इस महत्वपूर्ण मार्ग पर ट्रेनों को बिना रुकावट सुचारु रूप से चलाया जा सकेगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा।
क्षेत्रीय उद्योगों को तेज और विश्वनीय परिवहन की मिलेगी सुविधा
संरक्षा आयुक्त ने बताया कि रेलवे लाइन दोहरीकरण के संचालन से मालगाड़ियों की समयबद्ध आवाजाही में सुधार होगा। इससे क्षेत्रीय उद्योगों को तेज और विश्वसनीय परिवहन सुविधा प्राप्त होगी, जबकि सुरक्षा, स्थिरता और परिचालन दक्षता में भी वृद्धि होगी।
लाइन क्षमता बढ़ने से भविष्य में नई ट्रेनों के संचालन और समय-सारिणी के बेहतर पालन की संभावना भी मजबूत होगी। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय आशुतोष चौरसिया, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं टेलीकाम इंजीनियर नरेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जे. संजय कुमार अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
