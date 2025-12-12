डिंगवाही-खुरहंड रेलखंड में किया गया स्पीड ट्रायल, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

जागरण संवाददाता, बांदा। नवनिर्मित दोहरी रेलवे लाइन का प्रबंधक व संरक्षा आयुक्त, डीआरएम ने दो दिवसीय निरीक्षण किया। साथ ही बनकर तैयार हुए डिंगवाही-खुरहंड रेलखंड में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाते हुए स्पीड का ट्रायल कराया गया।

अधिकारियों ने संचालन केबिनों से लेकर अन्य उपकरणों व लाइनों की जांच की है। संबंधित अधिकारियों को ट्रेनों के संचालन में संरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। आगे के कार्यों को शीघ्रता से पूरा कराने के लिए कहा गया। अधिकारियों ने कहा है कि दोहरी लाइन के तैयार होने से झांसी मंडल में ट्रेन संचालन की क्षमता में वृद्धि होगी।

साथ ही यात्रियों का समय बचेगा। ट्रेनें बिना रुकावट गंतव्य के लिए संचालित हो सकेंगी। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल की ओर से यात्री सुविधाओं को देखते हुए परिचालन सुगमता के लिए मूलभूत ढांचे के विस्तार के क्रम में दो दिवसीय दौरे पर आए रेल संरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर परिक्षेत्र प्रणजीव सक्सेना ने दूसरे दिन गुरुवार को महत्वपूर्ण सरंक्षा परीक्षण किया।